USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Подписаться на уведомления
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Три линии обороны в Украине

09:59 758

Страны Запада планируют после заключения мирного соглашения создать в Украине минимум три линии обороны, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Первая будет включать демилитаризованную зону, патрулируемую нейтральными миротворческими войсками из третьей страны, по согласованию с Украиной и Россией. В следующую линию должны войти украинские войска, «вооруженные и обученные военными НАТО». В глубине Украины будут размещены «силы сдерживания» под руководством стран Европы, которые, предположительно, «будут поддерживать американские войска с тыла».

Издание указывает, что США ранее заявили о готовности «предоставить разведывательные ресурсы и контроль за полем боя для любого западного плана безопасности», а также принять участие в выстраивании системы противовоздушной обороны для Украины. При этом США выступают против размещения собственных войск в Украине, а «представители администрации Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета, скептически относятся к любому участию в послевоенных гарантиях».

В свою очередь, источники Financial Times из числа европейских официальных лиц признают, что «любое развертывание может иметь место только при поддержке США, которые будут обеспечивать, контролировать и защищать европейские войска».

Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 3419
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь наш комментарий; все еще актуально
26 августа 2025, 18:46 3432
Трамп пригрозил Путину войной
Трамп пригрозил Путину войной
10:28 627
СГБ возбудила уголовное дело: в Азербайджане наложен арест на криптовалюту
СГБ возбудила уголовное дело: в Азербайджане наложен арест на криптовалюту
09:33 1736
У Трампа надеются, что Путин хочет мира и сдержит свое обещание
У Трампа надеются, что Путин хочет мира и сдержит свое обещание
08:43 896
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла видео
26 августа 2025, 21:25 8253
«Карабах» против «Ференцвароша». В шаге от основной стадии Лиги чемпионов
«Карабах» против «Ференцвароша». В шаге от основной стадии Лиги чемпионов
05:22 2975
Летнее наступление России в Украине провалилось
Летнее наступление России в Украине провалилось
01:59 5675
Сильное землетрясение на Каспии
Сильное землетрясение на Каспии обновлено 01:15; заявление сейсмоцентра
01:15 9870
Трамп может ввести санкции и против Украины
Трамп может ввести санкции и против Украины новость дополнена
00:21 4209
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
26 августа 2025, 23:15 1606

ЭТО ВАЖНО

Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 3419
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь наш комментарий; все еще актуально
26 августа 2025, 18:46 3432
Трамп пригрозил Путину войной
Трамп пригрозил Путину войной
10:28 627
СГБ возбудила уголовное дело: в Азербайджане наложен арест на криптовалюту
СГБ возбудила уголовное дело: в Азербайджане наложен арест на криптовалюту
09:33 1736
У Трампа надеются, что Путин хочет мира и сдержит свое обещание
У Трампа надеются, что Путин хочет мира и сдержит свое обещание
08:43 896
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла видео
26 августа 2025, 21:25 8253
«Карабах» против «Ференцвароша». В шаге от основной стадии Лиги чемпионов
«Карабах» против «Ференцвароша». В шаге от основной стадии Лиги чемпионов
05:22 2975
Летнее наступление России в Украине провалилось
Летнее наступление России в Украине провалилось
01:59 5675
Сильное землетрясение на Каспии
Сильное землетрясение на Каспии обновлено 01:15; заявление сейсмоцентра
01:15 9870
Трамп может ввести санкции и против Украины
Трамп может ввести санкции и против Украины новость дополнена
00:21 4209
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
26 августа 2025, 23:15 1606
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться