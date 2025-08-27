Карапетян выходит на политическую арену

Новая партия, создаваемая предпринимателем Самвелом Карапетяном, официально объявит о себе в сентябре. Об этом пишет газета «Жоговурд».

Отмечается, что новая партия будет ассоциироваться с фразой «по-своему».

По информации издания, в сентябре состоится съезд партии, после чего племянник Карапетяна — Нарек Карапетян фактически откроет партию и обратится в Минюст для регистрации новой политической силы.

Напомним, Самвел Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Уголовное дело было возбуждено после того, как он накануне выступил в защиту армянской церкви.

После этого правительство объявило о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении». В отношении группы компаний «Ташир» были проведены обыски и аресты.