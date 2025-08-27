USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Подписаться на уведомления
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Карапетян выходит на политическую арену

10:25 383

Новая партия, создаваемая предпринимателем Самвелом Карапетяном, официально объявит о себе в сентябре. Об этом пишет газета «Жоговурд».

Отмечается, что новая партия будет ассоциироваться с фразой «по-своему».

По информации издания, в сентябре состоится съезд партии, после чего племянник Карапетяна — Нарек Карапетян фактически откроет партию и обратится в Минюст для регистрации новой политической силы.

Напомним, Самвел Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Уголовное дело было возбуждено после того, как он накануне выступил в защиту армянской церкви.

После этого правительство объявило о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении». В отношении группы компаний «Ташир» были проведены обыски и аресты.

Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 3421
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь наш комментарий; все еще актуально
26 августа 2025, 18:46 3432
Трамп пригрозил Путину войной
Трамп пригрозил Путину войной
10:28 630
СГБ возбудила уголовное дело: в Азербайджане наложен арест на криптовалюту
СГБ возбудила уголовное дело: в Азербайджане наложен арест на криптовалюту
09:33 1738
У Трампа надеются, что Путин хочет мира и сдержит свое обещание
У Трампа надеются, что Путин хочет мира и сдержит свое обещание
08:43 896
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла видео
26 августа 2025, 21:25 8254
«Карабах» против «Ференцвароша». В шаге от основной стадии Лиги чемпионов
«Карабах» против «Ференцвароша». В шаге от основной стадии Лиги чемпионов
05:22 2976
Летнее наступление России в Украине провалилось
Летнее наступление России в Украине провалилось
01:59 5678
Сильное землетрясение на Каспии
Сильное землетрясение на Каспии обновлено 01:15; заявление сейсмоцентра
01:15 9872
Трамп может ввести санкции и против Украины
Трамп может ввести санкции и против Украины новость дополнена
00:21 4210
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
26 августа 2025, 23:15 1606

ЭТО ВАЖНО

Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 3421
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь наш комментарий; все еще актуально
26 августа 2025, 18:46 3432
Трамп пригрозил Путину войной
Трамп пригрозил Путину войной
10:28 630
СГБ возбудила уголовное дело: в Азербайджане наложен арест на криптовалюту
СГБ возбудила уголовное дело: в Азербайджане наложен арест на криптовалюту
09:33 1738
У Трампа надеются, что Путин хочет мира и сдержит свое обещание
У Трампа надеются, что Путин хочет мира и сдержит свое обещание
08:43 896
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла видео
26 августа 2025, 21:25 8254
«Карабах» против «Ференцвароша». В шаге от основной стадии Лиги чемпионов
«Карабах» против «Ференцвароша». В шаге от основной стадии Лиги чемпионов
05:22 2976
Летнее наступление России в Украине провалилось
Летнее наступление России в Украине провалилось
01:59 5678
Сильное землетрясение на Каспии
Сильное землетрясение на Каспии обновлено 01:15; заявление сейсмоцентра
01:15 9872
Трамп может ввести санкции и против Украины
Трамп может ввести санкции и против Украины новость дополнена
00:21 4210
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
26 августа 2025, 23:15 1606
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться