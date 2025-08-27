USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Трамп пригрозил Путину войной

10:28 632

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять «очень серьезные» меры в отношении России, если Владимир Путин не остановит войну в Украине. «Это будет экономическая война, и она будет тяжелой. Она может плохо сказаться на России», — сказал Трамп на заседании Кабинета министров в Белом доме. Глава Белого дома в очередной раз отметил, что «тысячи людей гибнут» в ходе боевых действий «каждую неделю», поэтому он хочет, «чтобы это закончилось».

Президент США неоднократно грозил России санкциями, если Путин не завершит войну в Украине. В конце июля он выдвинул Москве ультиматум, пообещав ввести пошлины в отношении ее торговых партнеров через 50 дней, если мирного соглашения не будет. Затем он сократил этот срок до 12 дней, а 15 августа встретился с Путиным на Аляске, после чего отложил решение о санкциях.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что на завершение войны в Украине может потребоваться еще полгода, но Россия уже пошла на «значительные уступки» благодаря усилиям Трампа. В частности, по его словам, Москва якобы больше не стремится установить в Киеве марионеточный режим и согласна на определенные гарантии безопасности для Украины.

Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 3423
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь наш комментарий; все еще актуально
26 августа 2025, 18:46 3433
Трамп пригрозил Путину войной
Трамп пригрозил Путину войной
10:28 633
СГБ возбудила уголовное дело: в Азербайджане наложен арест на криптовалюту
СГБ возбудила уголовное дело: в Азербайджане наложен арест на криптовалюту
09:33 1740
У Трампа надеются, что Путин хочет мира и сдержит свое обещание
У Трампа надеются, что Путин хочет мира и сдержит свое обещание
08:43 896
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла видео
26 августа 2025, 21:25 8254
«Карабах» против «Ференцвароша». В шаге от основной стадии Лиги чемпионов
«Карабах» против «Ференцвароша». В шаге от основной стадии Лиги чемпионов
05:22 2978
Летнее наступление России в Украине провалилось
Летнее наступление России в Украине провалилось
01:59 5679
Сильное землетрясение на Каспии
Сильное землетрясение на Каспии обновлено 01:15; заявление сейсмоцентра
01:15 9874
Трамп может ввести санкции и против Украины
Трамп может ввести санкции и против Украины новость дополнена
00:21 4211
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
26 августа 2025, 23:15 1606

ЭТО ВАЖНО

