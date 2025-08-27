Трамп пригрозил Путину войной

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять «очень серьезные» меры в отношении России, если Владимир Путин не остановит войну в Украине. «Это будет экономическая война, и она будет тяжелой. Она может плохо сказаться на России», — сказал Трамп на заседании Кабинета министров в Белом доме. Глава Белого дома в очередной раз отметил, что «тысячи людей гибнут» в ходе боевых действий «каждую неделю», поэтому он хочет, «чтобы это закончилось».

Президент США неоднократно грозил России санкциями, если Путин не завершит войну в Украине. В конце июля он выдвинул Москве ультиматум, пообещав ввести пошлины в отношении ее торговых партнеров через 50 дней, если мирного соглашения не будет. Затем он сократил этот срок до 12 дней, а 15 августа встретился с Путиным на Аляске, после чего отложил решение о санкциях.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что на завершение войны в Украине может потребоваться еще полгода, но Россия уже пошла на «значительные уступки» благодаря усилиям Трампа. В частности, по его словам, Москва якобы больше не стремится установить в Киеве марионеточный режим и согласна на определенные гарантии безопасности для Украины.