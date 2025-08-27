USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

«Самый лучший»: Трампу вновь прочат Нобелевскую премию

10:34 196

Специальный посланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф назвал Дональда Трампа самым достойным кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю историю ее существования.

«Я желаю только одного – чтобы Нобелевский комитет начал действовать и понял, что вы - лучший кандидат за все время существования премии», – сказал он, обращаясь к Трампу на заседании президентского кабинета.

Уиткофф также отметил, что благодаря усилиям команды Трампа США активно выступают посредником в урегулировании международных конфликтов. В частности, по его словам, продолжаются переговоры о присоединении ряда стран к Авраамовым соглашениям — мирным договоренностям между Израилем и государствами мусульманского мира. Спецпосланник выразил надежду, что к концу 2025 года при поддержке американской дипломатии удастся достичь прогресса в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.

Кандидатуру Трампа неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию мира, в том числе за содействие в заключении Авраамовых соглашений. По данным телекомпании NBC, сам Трамп выражал сильное желание получить эту награду, однако сомневается, что она будет присуждена именно ему.

Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 3425
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь наш комментарий; все еще актуально
26 августа 2025, 18:46 3433
Трамп пригрозил Путину войной
Трамп пригрозил Путину войной
10:28 637
СГБ возбудила уголовное дело: в Азербайджане наложен арест на криптовалюту
СГБ возбудила уголовное дело: в Азербайджане наложен арест на криптовалюту
09:33 1741
У Трампа надеются, что Путин хочет мира и сдержит свое обещание
У Трампа надеются, что Путин хочет мира и сдержит свое обещание
08:43 896
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла видео
26 августа 2025, 21:25 8254
«Карабах» против «Ференцвароша». В шаге от основной стадии Лиги чемпионов
«Карабах» против «Ференцвароша». В шаге от основной стадии Лиги чемпионов
05:22 2979
Летнее наступление России в Украине провалилось
Летнее наступление России в Украине провалилось
01:59 5679
Сильное землетрясение на Каспии
Сильное землетрясение на Каспии обновлено 01:15; заявление сейсмоцентра
01:15 9875
Трамп может ввести санкции и против Украины
Трамп может ввести санкции и против Украины новость дополнена
00:21 4211
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
США рассчитывают завершить войну в Украине до конца года
26 августа 2025, 23:15 1606
