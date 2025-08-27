«Самый лучший»: Трампу вновь прочат Нобелевскую премию

Специальный посланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф назвал Дональда Трампа самым достойным кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю историю ее существования.

«Я желаю только одного – чтобы Нобелевский комитет начал действовать и понял, что вы - лучший кандидат за все время существования премии», – сказал он, обращаясь к Трампу на заседании президентского кабинета.

Уиткофф также отметил, что благодаря усилиям команды Трампа США активно выступают посредником в урегулировании международных конфликтов. В частности, по его словам, продолжаются переговоры о присоединении ряда стран к Авраамовым соглашениям — мирным договоренностям между Израилем и государствами мусульманского мира. Спецпосланник выразил надежду, что к концу 2025 года при поддержке американской дипломатии удастся достичь прогресса в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.

Кандидатуру Трампа неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию мира, в том числе за содействие в заключении Авраамовых соглашений. По данным телекомпании NBC, сам Трамп выражал сильное желание получить эту награду, однако сомневается, что она будет присуждена именно ему.