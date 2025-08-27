Евросоюз выходит из тупика по Украине и Молдове

Решение об открытии «переговорного кластера» для вступления Молдовы и Украины в ЕС может быть принято «в ближайшие дни или недели». Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в сообщество, что позволит в ближайшие месяцы «выйти из тупика» по вопросу присоединения двух восточноевропейских стран к Евросоюзу.

Другой неназванный дипломат высказал мнение, что не стоит торопиться в открытии «переговорного кластера» для Молдовы в преддверии парламентских выборов в этой стране. «Понятно, что некоторые люди хотят предложить Молдове переговорную площадку, но делать это из-за приближающихся выборов было бы недальновидно и в конечном счете контрпродуктивно», — заявил он.

Очередные парламентские выборы в Молдове назначены на 28 сентября 2025 года. Ранее издание Politico сообщало, что некоторые страны ЕС хотели ускорить процесс вступления республики в сообщество, тем самым поддержав проевропейские партии на выборах.