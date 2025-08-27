USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Тайные операции в Гренландии: Дания вызвала дипломата США

Министерство иностранных дел Дании вызвало временного поверенного в делах США в связи с «попытками оказания влияния» на Гренландию, сообщает Danmarks Radio (DR) со ссылкой на главу ведомства.

Протест в поддержку Гренландии у здания посольства США в Копенгагене

«Любая попытка вмешательства во внутренние дела королевства, безусловно, будет неприемлемой. В связи с этим я обратился в Министерство иностранных дел с просьбой вызвать американского временного поверенного в делах для переговоров», – заявил глава МИД Ларс Лёкке Расмуссен.

DR, ссылаясь на восемь анонимных источников, сообщает, что по меньшей мере трое американцев, связанных с президентом Дональдом Трампом, ведут скрытные операции по оказанию влияния. Пока неясно, действуют ли они самостоятельно или координируются. Один из этих американцев, посетивших Гренландию в начале года, собирал имена противников Трампа и составил список жителей острова, поддерживающих планы Белого дома по расширению контроля над автономией. Этот человек не раз появлялся вместе с самим президентом США.

В настоящее время Соединенные Штаты не имеют посла в Дании: назначенный Трампом Кен Хауэри еще не приступил к исполнению обязанностей. Представитель посольства США в Копенгагене в комментарии для DR отметил, что Вашингтон не контролирует действия частных лиц, и у некоторых американцев могут быть собственные интересы в Гренландии.

DR отмечает, что Дания редко вызывает в МИД представителей союзных стран для переговоров.

Трамп не раз высказывался в пользу присоединения Гренландии к США и угрожал ввести высокие торговые пошлины против Дании в случае отказа. Еще в первый срок президентства он предлагал купить остров, однако власти Дании и Гренландии отвергли эту идею. Хотя опросы показывают, что многие гренландцы заинтересованы в присоединении к США, конкретных решений по срокам и форме отделения пока нет. При этом исследование января показало, что лишь 6% населения поддерживают вхождение в состав Соединенных Штатов.

Гренландия является автономной территорией в составе Дании. В 1951 году США и Копенгаген подписали договор о защите острова, дополняющий союзнические обязательства по НАТО. По этому соглашению Соединенные Штаты обязуются защищать Гренландию от возможной агрессии. На территории острова расположена американская космическая база Питуффик, которая осуществляет задачи предупреждения о ракетном нападении и контролирует Арктическую зону.

