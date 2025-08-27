Алиев о примирении Турции с Израилем

На первом этапе нормализации отношений между Турцией и Израилем роль Азербайджана была оценена обеими странами. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия», отвечая на вопрос о посредничестве Азербайджана между Турцией и Израилем.

«Как вы знаете, состоялся визит президента Израиля Ицхака Герцога в Турцию (март 2022 года – ред.). Мы были рады, что две страны находят точки соприкосновения. В настоящее время отношения между Турцией и Израилем более напряженные, чем когда-либо прежде. Поэтому если нас попросят подключиться, мы это сделаем. Если нет, то мы постараемся приложить некоторые не очень публичные дипломатические усилия, чтобы помочь найти общий язык, поскольку наиважнейшей задачей является обеспечение безопасности и защищенности», - сказал глава азербайджанского государства.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан очень хорошо знает цену безопасности: «Мы находились в состоянии войны, в различных ее формах, на протяжении тридцати с лишним лет. Это полностью занимает все твои мысли. Для меня, как президента, в течение семнадцати лет с момента моего вступления в должность и до освобождения Карабаха, это был вопрос номер один, вопрос номер два, вопрос номер десять...»

Президент подчеркнул, что день и ночь был поглощен одной только этой мыслью: «И конечно, это отвлекало не только меня, но и всю мою команду от многих других дел, которые можно было бы осуществить, возможно, быстрее и более эффективно. Поэтому любая потенциальная угроза, любая, даже гипотетическая, угроза физического столкновения вредна в принципе. Это наносит вред людям, странам, экономикам, их кредитному рейтингу и всему остальному. Поэтому мы пытаемся помогать, основываясь на нашем опыте. У нас был опыт нахождения под оккупацией. У нас есть опыт страны-победительницы. У нас есть опыт ведения войны, а теперь у нас есть опыт достижения мира. Мы знаем, как это делать. И наша разносторонняя внешняя политика также позволяет Азербайджану быть в центре событий».

Глава государства добавил, что сегодня не так много стран, которые могут говорить по-настоящему искренне с теми, кто сейчас находится в сложном положении. «Поэтому мы готовы это делать. Мы надеемся, что это сработает. Но, конечно, мы не хотим никому навязывать себя. Мы просто делаем то, что необходимо, когда нас об этом просят», - отметил он.