У арестованного российского генерала нашли сотни миллионов рублей

«Генпрокуратура требует взыскать в доход государства коррупционное имущество экс-начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова более чем на 500 миллионов рублей ($6,18 млн)», – рассказал газете источник, знакомый с исковым заявлением.

Во время обысков, по информации «Ведомостей», были изъяты крупные суммы наличных, а также коллекция редких монет и ювелирных украшений. Генерал заявлял, что получал наличные от Минобороны, однако свидетель опроверг эти слова. Общая стоимость выявленного имущества Кузнецова составляет 504,8 млн рублей ($6,24 млн), что существенно превышает его официальные доходы, отмечает издание.

По данным Следственного комитета России, генерал Юрий Кузнецов в период с 2021 по 2023 год, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за содействие в интересах взяткодателя. Первоначально стоимость взятки оценивалась в 30,5 млн рублей ($377 тыс.), однако в ходе расследования эта сумма была увеличена до 80 млн рублей (почти $990 тыс.).

Кузнецов и Мартиросян содержатся в СИЗО с мая 2024 года.