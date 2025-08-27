USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

У арестованного российского генерала нашли сотни миллионов рублей

11:24 1446

Генпрокуратура России подала иск с требованием взыскать в доход государства имущество бывшего главного кадровика Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова общей стоимостью свыше 500 млн рублей ($6,18 млн), сообщает газета «Ведомости».

«Генпрокуратура требует взыскать в доход государства коррупционное имущество экс-начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова более чем на 500 миллионов рублей ($6,18 млн)», – рассказал газете источник, знакомый с исковым заявлением.

Во время обысков, по информации «Ведомостей», были изъяты крупные суммы наличных, а также коллекция редких монет и ювелирных украшений. Генерал заявлял, что получал наличные от Минобороны, однако свидетель опроверг эти слова. Общая стоимость выявленного имущества Кузнецова составляет 504,8 млн рублей ($6,24 млн), что существенно превышает его официальные доходы, отмечает издание.

По данным Следственного комитета России, генерал Юрий Кузнецов в период с 2021 по 2023 год, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за содействие в интересах взяткодателя. Первоначально стоимость взятки оценивалась в 30,5 млн рублей ($377 тыс.), однако в ходе расследования эта сумма была увеличена до 80 млн рублей (почти $990 тыс.).

Кузнецов и Мартиросян содержатся в СИЗО с мая 2024 года.

Симпатия Алиева к Пезешкиану
Симпатия Алиева к Пезешкиану
11:45 1481
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов фото
12:34 269
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
12:31 314
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
12:04 568
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 3436
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем; все еще актуально
26 августа 2025, 20:35 5939
Алиев о примирении Турции с Израилем
Алиев о примирении Турции с Израилем
11:19 1543
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 3189
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации; все еще актуально
26 августа 2025, 19:11 4293
В Армении готовится большая чистка
В Армении готовится большая чистка
11:00 1627
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 4704

