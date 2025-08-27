США создают коалицию против Китая

Подразделение оборонных инноваций (DIU) при Минобороны США планирует направить представителей в десятки союзных государств с целью укрепления технологического сотрудничества и сдерживания Китая, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Подразделение Пентагона, ответственное за стимулирование внедрения новых коммерческих технологий военными США, готовится отправить представителей в десятки союзных стран, по мере того, как Вашингтон пытается самостоятельно противостоять наращиванию военной мощи Китая», – пишет издание.

По информации источников, в этом году DIU планирует направить своего представителя на Тайвань для активизации сотрудничества в сфере беспилотных систем и установления более тесных связей с технологическим сектором. Аналогичные шаги, как ожидается, будут предприняты и в отношении Японии.

Представитель DIU заявил, что ведомство рассчитывает укрепить взаимодействие с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, Европе и на Ближнем Востоке.

Издание отмечает, что единственной страной, где на данный момент DIU установила постоянное присутствие, является Великобритания.