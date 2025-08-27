USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

США создают коалицию против Китая

11:33 691

Подразделение оборонных инноваций (DIU) при Минобороны США планирует направить представителей в десятки союзных государств с целью укрепления технологического сотрудничества и сдерживания Китая, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Подразделение Пентагона, ответственное за стимулирование внедрения новых коммерческих технологий военными США, готовится отправить представителей в десятки союзных стран, по мере того, как Вашингтон пытается самостоятельно противостоять наращиванию военной мощи Китая», – пишет издание.

По информации источников, в этом году DIU планирует направить своего представителя на Тайвань для активизации сотрудничества в сфере беспилотных систем и установления более тесных связей с технологическим сектором. Аналогичные шаги, как ожидается, будут предприняты и в отношении Японии.

Представитель DIU заявил, что ведомство рассчитывает укрепить взаимодействие с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, Европе и на Ближнем Востоке.

Издание отмечает, что единственной страной, где на данный момент DIU установила постоянное присутствие, является Великобритания.

Симпатия Алиева к Пезешкиану
Симпатия Алиева к Пезешкиану
11:45 1482
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов фото
12:34 271
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
12:31 315
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
12:04 569
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 3439
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем; все еще актуально
26 августа 2025, 20:35 5939
Алиев о примирении Турции с Израилем
Алиев о примирении Турции с Израилем
11:19 1543
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 3191
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации; все еще актуально
26 августа 2025, 19:11 4293
В Армении готовится большая чистка
В Армении готовится большая чистка
11:00 1628
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 4704

