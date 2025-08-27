Симпатия Алиева к Пезешкиану

Ильхам Алиев отметил, что считает очень конструктивными и дружественными «наши личные отношения и отношения между нашими администрациями». «Что касается официальной позиции Ирана в отношении новых событий, мы считаем ее очень разумной и очень позитивной. Говоря «официальная позиция», я имею в виду позицию президента и министра иностранных дел. Это официальная позиция… Мы основываем нашу политику на позиции политиков, избранных народом Ирана и уполномоченных исполнять свои обязанности. И это - президент. Раздавались голоса некоторых бывших чиновников, которых теперь называют советниками. Я не знаю, какие советы они дают… Эта позиция для нас совершенно не важна. Она не имеет для нас никакого значения, поскольку наши межгосударственные отношения – это отношения между правительствами, между президентами, между министрами иностранных дел. Поэтому мы полностью игнорируем эти ложные нарративы, которые распространяют так называемые советники. Для нас все ясно. Позиция президента абсолютно разумна и основана на том, что Зангезурский коридор не представляет никакой угрозы Ирану», - заявил президент Алиев.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан дважды посещал Азербайджан. Первый раз - с официальным визитом. Во второй раз президент Ирана принимал участие в саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди. У нас с ним сложились очень хорошие рабочие отношения. Он азербайджанец. В наших жилах течет одна и та же кровь, мы говорим на одном и том же языке, мы обходимся без переводчиков. Он даже продемонстрировал свои знания азербайджанской поэзии здесь, во время одного из публичных мероприятий. И ему не нужны никакие заметки. Он очень талантливый человек.

Глава азербайджанского государства указал на тот момент, что «в некоторых СМИ и на некоторых интернет-сайтах ходило много слухов о якобы готовящейся оккупации Зангезура со стороны Азербайджана. О том, что Азербайджан якобы планирует перекрыть ирано-армянскую границу. Это была абсолютная ложь. У нас не было такого намерения. Опять же, если бы мы хотели это сделать, то сделали бы в ноябре 2020 года. И это было бы очень легко. Даже на протяжении последних пяти лет сделать это было несложно. Ведь протяженность маршрута всего-то сорок километров! С военной точки зрения это не заняло бы много времени. Просто идете с обеих сторон — со стороны Нахчывана и основной части Азербайджана — и берете его… И даже те, кто дает плохие советы, знают, что мы обладаем такой силой. Мы этого не сделали, потому что мы не агрессоры. Мы не страна, которая оккупирует. Мы народ и страна, которые освобождают, что мы и сделали».

«Я думаю, все эти слухи о том, что мы планировали перекрыть армяно-иранскую границу, абсолютно беспочвенны. Все это знают. Кстати, за эти пять лет, когда Армения блокировала открытие Зангезурского коридора, мы договорились с иранским правительством, опять же, на межправительственном уровне, о строительстве объездной дороги по иранской территории, и она была названа Аразским коридором, по названию реки Араз. Так что Азербайджан уже вкладывает много денег в строительство моста через реку Араз, чтобы обойти Армению. На карте видно, что это несложно: с армяно-азербайджанской границы повернуть налево, построить мост через реку, проехать сорок километров по территории Ирана и снова въехать в Нахчыван. Так что этот проект уже находится в стадии реализации. Когда откроется коридор через Армению, у нас будет два пути, у нас появится больше возможностей для доставки грузов: один путь будет проходить через Иран, а другой – через Армению», - сказал Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что «мы также обсудили с нашими иранскими коллегами из правительства возможную необходимость построить железную дорогу на иранской стороне реки. Если это произойдет, если Иран это сделает, то часть грузов будет проходить через Иран. И что еще более важно, чего некоторые советники, которые дают плохие советы, не понимают, …это то, что маршрут этот будет связывать не только части Азербайджана, протянется не только с востока на запад, но и с севера на юг. Сегодня коридор Север-Юг…»