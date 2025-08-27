USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

С услугой Birbank «Купи сейчас, заплати позже» покупки на Trendyol стали еще удобнее

11:52 204

Теперь вы можете заказать понравившиеся товары на Trendyol прямо сейчас, а оплату разделить на части. Благодаря услуге Birbank «Купи сейчас, заплати позже» ваши расходы можно разделить на 4 равные платежа и с комфортом погасить их в течение 2 месяцев.

Для этого достаточно последовательно выполнить следующие шаги:

Войти в мобильное приложение Trendyol;

Перейти в раздел «Покупай напрямую из Азербайджана»;

Добавить выбранный товар в корзину;

Выбрать способ оплаты «Купи сейчас, заплати позже»;

Ввести необходимую информацию для подтверждения.

Подробнее: https://www.kapitalbank.az/bnpl

Услуга «Купи сейчас, заплати позже» предлагаемая Birbank, полностью без процентов и комиссий, предоставляет вам возможность удобно совершать покупки на сумму от 50 до 500 манатов. Достаточно пройти биометрическую идентификацию, ввести свой FIN-код и номер мобильного телефона, чтобы активировать кредитный лимит.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 121 филиала и 52 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

Симпатия Алиева к Пезешкиану
Симпатия Алиева к Пезешкиану
11:45 1492
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов фото
12:34 273
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
12:31 320
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
12:04 571
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 3447
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем; все еще актуально
26 августа 2025, 20:35 5940
Алиев о примирении Турции с Израилем
Алиев о примирении Турции с Израилем
11:19 1547
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 3201
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации; все еще актуально
26 августа 2025, 19:11 4293
В Армении готовится большая чистка
В Армении готовится большая чистка
11:00 1630
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 4705

