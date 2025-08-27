Как Ильхам Алиев помогает Сирии

«Сначала я хотел бы вернуться к вашим замечаниям по поводу поставок природного газа в Сирию. В течение более десяти лет мы не поддерживали каких-либо отношений с правительством президента Башара Асада. Их отношение к Азербайджану в нашем конфликте с Арменией было очень несправедливым, поскольку они приняли сторону Армении, что для нас было очень странно. Потому что в годы оккупации мы пользовались очень мощной поддержкой со стороны мусульманских стран, в том числе Организации исламского сотрудничества. Азербайджан – страна, которая высоко ценит принципы исламской солидарности. Поэтому для нас было неприемлемо, что Сирия встала на сторону Армении против Азербайджана, на сторону страны, которая разрушила мечети, превратив их в хлев для свиней и коров. Обе стороны, команда президента Асада и наша команда, разорвали все контакты более чем на десятилетие. Поэтому, когда к власти в Сирии пришло новое правительство, мы с большим энтузиазмом отнеслись к этому и, безусловно, поддержали», - сказал глава государства.

Президент Алиев напомнил, что в апреле этого года встретился с Ахмедом аш-Шараа в Турции и пригласил его посетить Азербайджан. «И он приехал с официальным визитом. Мы начали оказывать гуманитарную помощь Сирии. Я отправил в Сирию большую группу во главе с заместителем премьер-министра, чтобы выяснить, как мы можем помочь, что мы можем сделать. Мы хотим только мира для этой страны, для этих людей, которые страдали так много лет, мы хотим, чтобы они жили в мире и развивали свою страну», - отметил Ильхам Алиев.

«Затем мы обратили внимание на проблему нехватки электроэнергии и начали думать, как мы можем помочь. Было заключено трехстороннее, даже четырехстороннее соглашение между Азербайджаном, Сирией, Турцией и Катаром, чтобы помочь Сирии с природным газом для его преобразования в электроэнергию. Церемония, посвященная началу этого процесса, состоялась 2 августа. Азербайджанский газ через Турцию поступает в Сирию, и правительство Катара проявило щедрость, предоставив на это средства. На данный момент согласованы поставки в Сирию 1,2 млрд кубометров природного газа. Но их потребности выше. Поэтому в будущем мы можем увеличить объемы поставок, чтобы уменьшить их недостачу», - добавил он.

Ильхам Алиев также рассказал, что при посредничестве Азербайджана прошли переговоры между официальными лицами Израиля и Сирии: «Мы хотим мира вокруг нас. Наша страна и народ пострадали от агрессии и войны. И мы понимаем, что значит быть беженцем, что значит быть бездомным, не иметь газа, электричества, воды или пропитания… Наша цель заключалась лишь в том, чтобы помочь нормализовать ситуацию и создать предсказуемые условия между Израилем и Сирией. И если мы хоть немного смогли помочь, то и это уже приятно. Мы видим наличие потенциала для нормализации отношений. Это привнесет дополнительные элементы в процесс установления мира и предсказуемости на Ближнем Востоке».

На вопрос корреспондента, согласился ли Израиль на уважение к целостности Сирии, Алиев ответил: «Да, безусловно. Азербайджан, как страна, пострадавшая от нарушения своей территориальной целостности, поддерживает территориальную целостность всех стран, и наша позиция в этом вопросе однозначна. …Конечно же, единство и территориальная целостность Сирии являются важнейшим условием любых отношений. Причем не только юридическое единство и контроль границ, но и физическое единство. В стране должна быть централизованная система или по крайней мере система с действующими политическими институтами. Мы решительно выступаем против любых форм сепаратизма, будь то в Карабахе, Сирии или в любой другой точке мира», - заявил президент Азербайджана.