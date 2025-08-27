Индию тяжело найти, легко потерять

Американские пошлины на индийские товары поставили под угрозу развитие оборонного сотрудничества в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Индия, Австралия, США и Япония), сообщает издание Politico.

Соединенные Штаты в последние десятилетия активно стремились укрепить отношения с Индией, пытаясь отдалить ее от России, которая традиционно является важным партнером южноазиатской страны, отмечает издание. В этом процессе значительную роль сыграл формат QUAD. Еще в январе глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар выражал желание усилить оборонное сотрудничество в рамках данного альянса.

«Эта инициатива, вероятно, мертва до тех пор, пока администрация президента США Дональда Трампа продолжает наказывать Индию пошлинами», — отмечает издание.

Бывший постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин считает, что текущий кризис в отношениях между двумя странами выходит за рамки торговых разногласий.

«Введение пошлин воспринимается как удар по вере в устойчивость индийско-американского партнерства. Если оставить это на произвол судьбы, они могут стереть прогресс двух десятилетий стратегического сближения», — заявил изданию бывший дипломат.

Источник в Белом доме сообщил изданию, что администрация Трампа не рассматривает ситуацию как «конец партнерства двух стран». Сторонники укрепления отношений с Нью-Дели сохраняют надежду на их восстановление и рассчитывают на встречу Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

Бывший посол США в Индии Кеннет Джастер полагает, что, несмотря на негативные заявления о двусторонних отношениях, звучащие из Нью-Дели, индийские власти хотели бы попытаться преодолеть разногласия.

«Хотя нынешние пошлины могут сохраняться на протяжении нескольких недель, я надеюсь, что два лидера встретятся на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентября и вернут отношения на правильную колею», — отметил Джастер.