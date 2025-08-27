Трогательный музыкальный клип о Мехрибан Алиевой

В деятельности первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой особое внимание уделяется заботе об уязвимых слоях населения.

По ее инициативе в последние годы был создан Инклюзивный центр развития и творчества DOST, который объединяет внимание и заботу о людях с инвалидностью, членах семей шехидов и малообеспеченных семей, детях, лишенных родительской опеки и других представителях социально уязвимых категорий.

Ежегодно Центр помогает сотням детей и молодых людей раскрывать творческий потенциал и развивать способности, открывая перед ними путь к новым возможностям, достижениям и успешным начинаниям.

Сегодня бенефициары Инклюзивного центра развития и творчества DOST выразили свою безграничную любовь, уважение и благодарность первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, превратив их в трогательный музыкальный клип, посвященный ее неизменной заботе, теплоте и вниманию.