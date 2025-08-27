USD 1.7000
EUR 1.9744
RUB 2.1116
Подписаться на уведомления
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Трогательный музыкальный клип о Мехрибан Алиевой

видео
12:07 621

В деятельности первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой особое внимание уделяется заботе об уязвимых слоях населения.

По ее инициативе в последние годы был создан Инклюзивный центр развития и творчества DOST, который объединяет внимание и заботу о людях с инвалидностью, членах семей шехидов и малообеспеченных семей, детях, лишенных родительской опеки и других представителях социально уязвимых категорий.

Ежегодно Центр помогает сотням детей и молодых людей раскрывать творческий потенциал и развивать способности, открывая перед ними путь к новым возможностям, достижениям и успешным начинаниям.

Сегодня бенефициары Инклюзивного центра развития и творчества DOST выразили свою безграничную любовь, уважение и благодарность первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, превратив их в трогательный музыкальный клип, посвященный ее неизменной заботе, теплоте и вниманию.

Симпатия Алиева к Пезешкиану
Симпатия Алиева к Пезешкиану
11:45 1497
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов фото
12:34 279
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
12:31 323
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
12:04 573
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 3456
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем; все еще актуально
26 августа 2025, 20:35 5941
Алиев о примирении Турции с Израилем
Алиев о примирении Турции с Израилем
11:19 1549
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 3204
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации; все еще актуально
26 августа 2025, 19:11 4294
В Армении готовится большая чистка
В Армении готовится большая чистка
11:00 1632
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 4706

ЭТО ВАЖНО

Симпатия Алиева к Пезешкиану
Симпатия Алиева к Пезешкиану
11:45 1497
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов фото
12:34 279
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
12:31 323
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
12:04 573
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 3456
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем; все еще актуально
26 августа 2025, 20:35 5941
Алиев о примирении Турции с Израилем
Алиев о примирении Турции с Израилем
11:19 1549
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 3204
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации; все еще актуально
26 августа 2025, 19:11 4294
В Армении готовится большая чистка
В Армении готовится большая чистка
11:00 1632
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 4706
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться