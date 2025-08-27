USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Неправительственные организации Грузии оставили без денег

Тбилисский городской суд арестовал счета семи неправительственных организаций, финансировавших беспорядки в Грузии в 2024 году. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Грузии.

По данным ведомства, обеспечение участников акций специальными средствами для насильственных действий против сотрудников правоохранительных органов «осуществлялось координированно, в том числе за счет средств неправительственных организаций».

Под арест попали счета Фонда гражданского общества, Международного общества справедливых выборов и демократии, Института развития свободы информации, фонда «Защитники демократии», «Демократическая инициатива Грузии», «Сафари» и Центра социальной справедливости. На средства этих организаций, как утверждает прокуратура, для участников протестов приобретались противогазы, защитные очки, маски, перцовые баллончики и другие средства, которые использовались в ходе противостояния с полицией.

Также, по информации прокуратуры, руководители указанных НПО «открыто призывали к гражданскому неповиновению, оплачивали штрафы задержанных участников акций и обеспечивали их юридическую защиту», что, по мнению следствия, способствовало участию в незаконных действиях и поддерживало вовлеченных в них лиц.

10 февраля Генеральная прокуратура Грузии сообщила о начале расследования дела о возможном саботаже и оказании помощи иностранным организациям во враждебной деятельности. Ведомство пояснило, что расследование началось по заявлению общественного движения «Единая нейтральная Грузия».

В 2024 году в Грузии прошли массовые акции протеста. Весной их спровоцировало принятие закона об иноагентах, осенью — парламентские выборы, итоги которых не признала оппозиция. 28 ноября началась новая волна протестов после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении в Евросоюз. Акции, по данным оппозиционных грузинских СМИ, сопровождались столкновениями с силовиками, применявшими спецсредства для разгона демонстрантов.

