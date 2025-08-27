USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Венесуэльцы испугались и побежали в ООН

12:27 288

Венесуэла направила обращение генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу из-за переброски американских кораблей в Карибское море, сообщил глава МИД Иван Хиль Пинто.

Министр призвал Гутерриша «восстановить здравый смысл» и выразил тревогу из-за размещения военных сил США и ядерного оружия в Карибском регионе. Также Хиль Пинто отверг обвинения США в адрес Венесуэлы в наркоторговле, назвав их необоснованными и подчеркнув, что это всего лишь «предлог для агрессии».

Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники 19 августа сообщило, что США направили к берегам Венесуэлы три эсминца с целью борьбы с наркокартелями и усиления охраны границ. По данным агентства, в операции будут задействованы примерно 4 тыс. американских военнослужащих. В ответ на развертывание военно-морских сил США в Карибском море президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил всеобщую мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию.

Симпатия Алиева к Пезешкиану
Симпатия Алиева к Пезешкиану
11:45 1503
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов фото
12:34 287
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
12:31 329
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
12:04 573
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 3466
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем; все еще актуально
26 августа 2025, 20:35 5941
Алиев о примирении Турции с Израилем
Алиев о примирении Турции с Израилем
11:19 1550
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 3210
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации; все еще актуально
26 августа 2025, 19:11 4295
В Армении готовится большая чистка
В Армении готовится большая чистка
11:00 1635
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 4707

