Венесуэльцы испугались и побежали в ООН

Министр призвал Гутерриша «восстановить здравый смысл» и выразил тревогу из-за размещения военных сил США и ядерного оружия в Карибском регионе. Также Хиль Пинто отверг обвинения США в адрес Венесуэлы в наркоторговле, назвав их необоснованными и подчеркнув, что это всего лишь «предлог для агрессии».

Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники 19 августа сообщило, что США направили к берегам Венесуэлы три эсминца с целью борьбы с наркокартелями и усиления охраны границ. По данным агентства, в операции будут задействованы примерно 4 тыс. американских военнослужащих. В ответ на развертывание военно-морских сил США в Карибском море президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил всеобщую мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию.