USD 1.7000
EUR 1.9744
RUB 2.1116
Подписаться на уведомления
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети

12:31 330

В азербайджанском обществе мусульмане всех течений живут как одна большая семья. Тут никогда не было какого-либо разделения между разными ветвями ислама. Об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия», отвечая на вопрос, может ли Азербайджан предпринять какие-либо шаги для налаживания хороших отношений между суннитской и шиитской общинами.

«Для нас на первом месте находится наша национальная, этническая идентичность. На втором месте гражданство, или, может быть, на первом месте гражданство наряду с этнической идентичностью. А этот вопрос для абсолютного большинства населения Азербайджана находится совершенно не на первом месте, даже не на сотом. Азербайджанцы, как этническая группа, состоят из представителей разных течений ислама. Но всех нас объединяют наша этническая принадлежность, наш язык и наше государство. И это касается не только мусульман, но и представителей других религий в Азербайджане, они чувствуют то же самое», - заявил Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что за период независимости Азербайджан укрепил эти позитивные тенденции: «И это одна из немногих стран, где шииты и сунниты молятся одновременно в одной мечети. Мы не разделяем их. Мы считаем, что самая большая угроза для мусульманского мира — это межконфессиональное разделение. А те, кто выступает за разделение по течениям, наносят мусульманскому миру самый большой вред. Мы должны оставаться едины. Мы – мусульмане, и для нас это самое главное. Мы должны быть абсолютно свободными от любого иностранного вмешательства, так как мы не только отстаивали эти ценности, но и должны были защищать себя идеологически от любого проникновения, от любых попыток посеять семена ненависти между мусульманами. Это очень ценится в мусульманском мире».

Симпатия Алиева к Пезешкиану
Симпатия Алиева к Пезешкиану
11:45 1505
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов фото
12:34 289
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
12:31 331
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
12:04 573
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 3469
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем; все еще актуально
26 августа 2025, 20:35 5941
Алиев о примирении Турции с Израилем
Алиев о примирении Турции с Израилем
11:19 1551
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 3213
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации; все еще актуально
26 августа 2025, 19:11 4295
В Армении готовится большая чистка
В Армении готовится большая чистка
11:00 1638
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 4707

ЭТО ВАЖНО

Симпатия Алиева к Пезешкиану
Симпатия Алиева к Пезешкиану
11:45 1505
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов фото
12:34 289
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
12:31 331
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
12:04 573
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 3469
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем; все еще актуально
26 августа 2025, 20:35 5941
Алиев о примирении Турции с Израилем
Алиев о примирении Турции с Израилем
11:19 1551
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 3213
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации; все еще актуально
26 августа 2025, 19:11 4295
В Армении готовится большая чистка
В Армении готовится большая чистка
11:00 1638
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 4707
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться