Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети

В азербайджанском обществе мусульмане всех течений живут как одна большая семья. Тут никогда не было какого-либо разделения между разными ветвями ислама. Об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия», отвечая на вопрос, может ли Азербайджан предпринять какие-либо шаги для налаживания хороших отношений между суннитской и шиитской общинами.

«Для нас на первом месте находится наша национальная, этническая идентичность. На втором месте гражданство, или, может быть, на первом месте гражданство наряду с этнической идентичностью. А этот вопрос для абсолютного большинства населения Азербайджана находится совершенно не на первом месте, даже не на сотом. Азербайджанцы, как этническая группа, состоят из представителей разных течений ислама. Но всех нас объединяют наша этническая принадлежность, наш язык и наше государство. И это касается не только мусульман, но и представителей других религий в Азербайджане, они чувствуют то же самое», - заявил Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что за период независимости Азербайджан укрепил эти позитивные тенденции: «И это одна из немногих стран, где шииты и сунниты молятся одновременно в одной мечети. Мы не разделяем их. Мы считаем, что самая большая угроза для мусульманского мира — это межконфессиональное разделение. А те, кто выступает за разделение по течениям, наносят мусульманскому миру самый большой вред. Мы должны оставаться едины. Мы – мусульмане, и для нас это самое главное. Мы должны быть абсолютно свободными от любого иностранного вмешательства, так как мы не только отстаивали эти ценности, но и должны были защищать себя идеологически от любого проникновения, от любых попыток посеять семена ненависти между мусульманами. Это очень ценится в мусульманском мире».