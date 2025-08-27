МЧС выявило «опасный» магазин

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на территории страны в рамках полномочий Государственной службы пожарного надзора.

В этом контексте в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора в магазине по ремонту и продаже подержанных холодильников, принадлежащем Бабеку Гарифову (Баку, Низаминский район, проспект Гара Караев, 39А), выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, нарушения создавали прямую угрозу жизни и здоровью людей, а также представляли опасность для окружающей среды и государственного имущества.

Среди основных нарушений: отсутствие автоматической пожарной сигнализации и средств пожаротушения, неисправности в электросетях, захламление эвакуационных выходов, использование горючих материалов в отделке и несоблюдение правил пожарного режима. Кроме того, объект не был застрахован в соответствии с законом «Об обязательном страховании».

Учитывая выявленные факты, принято решение приостановить деятельность магазина.