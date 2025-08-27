USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

МЧС выявило «опасный» магазин

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на территории страны в рамках полномочий Государственной службы пожарного надзора.

В этом контексте в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора в магазине по ремонту и продаже подержанных холодильников, принадлежащем Бабеку Гарифову (Баку, Низаминский район, проспект Гара Караев, 39А), выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, нарушения создавали прямую угрозу жизни и здоровью людей, а также представляли опасность для окружающей среды и государственного имущества.

Среди основных нарушений: отсутствие автоматической пожарной сигнализации и средств пожаротушения, неисправности в электросетях, захламление эвакуационных выходов, использование горючих материалов в отделке и несоблюдение правил пожарного режима. Кроме того, объект не был застрахован в соответствии с законом «Об обязательном страховании».

Учитывая выявленные факты, принято решение приостановить деятельность магазина.

Симпатия Алиева к Пезешкиану
Симпатия Алиева к Пезешкиану
11:45 1508
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов фото
12:34 291
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
12:31 332
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
12:04 574
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 3473
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем; все еще актуально
26 августа 2025, 20:35 5942
Алиев о примирении Турции с Израилем
Алиев о примирении Турции с Израилем
11:19 1553
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 3215
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации; все еще актуально
26 августа 2025, 19:11 4295
В Армении готовится большая чистка
В Армении готовится большая чистка
11:00 1638
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 4709

