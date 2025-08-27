Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов

В отеле Hilton состоялась презентация программы China Ready, направленной на повышение привлекательности Азербайджана как приоритетного туристического направления для путешественников из Китая и подготовку туристической отрасли страны к массовому потоку туристов из КНР.

Выступая на мероприятии, председатель Государственного агентства по туризму (ГАТ) Фуад Нагиев отметил, что государственный визит президента Ильхама Алиева в Китай, состоявшийся в апреле этого года, открыл новые перспективы и задачи для развития двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Он также подчеркнул, что соглашение об отмене виз для граждан обеих стран будет способствовать росту туристического потока, расширению деловой активности в отрасли, а также укреплению экономических, гуманитарных и культурных связей.

По словам Фуада Нагиева, Китай является одним из стратегически значимых и приоритетных рынков для азербайджанского туризма. В последние годы наблюдается заметный рост числа туристов из КНР. Для обеспечения более активного присутствия на китайском туристическом рынке и эффективного использования его потенциала планируется открыть постоянное представительство Бюро по туризму Азербайджана в Китае.

В рамках программы China Ready более 100 представителей азербайджанской туристической индустрии, включая сотрудников гостиниц, транспортных компаний, гидов и работников аэропортов, пройдут специализированные тренинги. Участники получат знания о динамике туристического рынка Китая, особенностях построения бренда с учетом ожиданий китайских туристов, разработке туристических продуктов, моделях потребительского поведения и стратегиях выхода на китайский рынок.