USD 1.7000
EUR 1.9744
RUB 2.1116
Подписаться на уведомления
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов

фото
Джейхун Наджафов
12:34 291

В отеле Hilton состоялась презентация программы China Ready, направленной на повышение привлекательности Азербайджана как приоритетного туристического направления для путешественников из Китая и подготовку туристической отрасли страны к массовому потоку туристов из КНР.

Выступая на мероприятии, председатель Государственного агентства по туризму (ГАТ) Фуад Нагиев отметил, что государственный визит президента Ильхама Алиева в Китай, состоявшийся в апреле этого года, открыл новые перспективы и задачи для развития двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Он также подчеркнул, что соглашение об отмене виз для граждан обеих стран будет способствовать росту туристического потока, расширению деловой активности в отрасли, а также укреплению экономических, гуманитарных и культурных связей.

По словам Фуада Нагиева, Китай является одним из стратегически значимых и приоритетных рынков для азербайджанского туризма. В последние годы наблюдается заметный рост числа туристов из КНР. Для обеспечения более активного присутствия на китайском туристическом рынке и эффективного использования его потенциала планируется открыть постоянное представительство Бюро по туризму Азербайджана в Китае.

В рамках программы China Ready более 100 представителей азербайджанской туристической индустрии, включая сотрудников гостиниц, транспортных компаний, гидов и работников аэропортов, пройдут специализированные тренинги. Участники получат знания о динамике туристического рынка Китая, особенностях построения бренда с учетом ожиданий китайских туристов, разработке туристических продуктов, моделях потребительского поведения и стратегиях выхода на китайский рынок.

Тем, кто успешно сдаст итоговый экзамен, будет выдан официальный сертификат. В течение следующих 12 месяцев участники также будут получать по электронной почте обновленную информацию о тенденциях китайского туристического рынка.

Программа China Ready является международно признанной системой обучения и сертификации, официально утвержденной Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики. Она включает все необходимые требования для приема китайских туристов. Основанная в 2002 году, программа применяется в 53 странах на шести континентах как универсальная модель для стран, стремящихся повысить свою конкурентоспособность на туристическом рынке Китая.

Рост интереса туристов из КНР к Азербайджану подтверждается статистикой: в 2024 году количество граждан Китая, посетивших страну, увеличилось на 93% по сравнению с 2023 годом и составило 44 798 человек. За первые семь месяцев текущего года Азербайджан посетили более 34 тысяч китайских туристов, что отражает рост на 56%.

Симпатия Алиева к Пезешкиану
Симпатия Алиева к Пезешкиану
11:45 1509
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов фото
12:34 292
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
12:31 335
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
12:04 575
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 3476
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем; все еще актуально
26 августа 2025, 20:35 5942
Алиев о примирении Турции с Израилем
Алиев о примирении Турции с Израилем
11:19 1554
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 3217
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации; все еще актуально
26 августа 2025, 19:11 4295
В Армении готовится большая чистка
В Армении готовится большая чистка
11:00 1640
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 4709

ЭТО ВАЖНО

Симпатия Алиева к Пезешкиану
Симпатия Алиева к Пезешкиану
11:45 1509
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов фото
12:34 292
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
12:31 335
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
12:04 575
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 3476
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем; все еще актуально
26 августа 2025, 20:35 5942
Алиев о примирении Турции с Израилем
Алиев о примирении Турции с Израилем
11:19 1554
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 3217
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации; все еще актуально
26 августа 2025, 19:11 4295
В Армении готовится большая чистка
В Армении готовится большая чистка
11:00 1640
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
08:04 4709
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться