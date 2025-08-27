Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…

Вначале глава государства привел факты из истории, «как так получилось, что Азербайджан был разделен на две части»: Это произошло в первые месяцы советизации Азербайджана. После распада Российской империи в 1917 году была образована Азербайджанская Демократическая Республика. Это была первая демократическая республика в мусульманском мире, основанная в мае 1918 года. Она просуществовала до апреля 1920 года, когда российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну. Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунгами были: «фабрики и заводы — рабочим, земля — крестьянам, свобода — народам». Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас. В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его. В ноябре того же года, спустя всего несколько месяцев после этого, правительство советской России решило отнять у Азербайджана Зангезур, который мы называем Западным Зангезуром, и передать его Армении. Вот как Азербайджан был разделен надвое — на основную часть и Нахчыван, а между ними находился Западный Зангезур».

Президент Алиев заметил, что «в советское время это не было проблемой, потому что не было ни границ, ни войн. Люди могли свободно добираться на автомобилях или по железной дороге из основной части страны в Нахчыван. Но после того как Армения начала агрессию против Азербайджана, они перерезали эту линию сообщения. Они перекрыли коридор. И сегодня, чтобы добраться до Нахчывана, нам приходится либо лететь туда самолетом, либо ехать на автобусах или автомобилях через территорию Ирана, или даже проделывать еще более длинный путь, проезжая через территорию Грузии и Турции, а затем въезжать в Нахчыван. Это создает массу неудобств и проблем».

«Мы не захватили эту часть территории силой, но сказали Армении, что она не может препятствовать нашей связи с Нахчываном. В течение почти пяти лет мы вели с ними (с Арменией) переговоры об этих маршрутах связи. Тем временем Азербайджан начал строительство железной дороги к армянской границе, чтобы соединить эту дорогу с Нахчываном. Также было начато строительство автомагистралей. Проекты по строительству автомагистралей, вероятно, будут готовы в следующем году, как и железная дорога.

Но в течение этого почти пятилетнего переговорного процесса Армения не демонстрировала конструктивного подхода к нашим требованиям или законным просьбам. Поэтому, когда президент Трамп и его команда подключились к этому процессу и захотели содействовать его продвижению, мы передали им следующее: «Для функционирования Зангезурского коридора и безопасности граждан Азербайджана, которые смогли бы безопасно проделать этот маршрут длиной более сорока километров, должны быть обеспечены надежные гарантии безопасности, международные гарантии безопасности. Одних гарантий безопасности со стороны Армении будет недостаточно». Администрация Трампа отнеслась к нашей оправданной озабоченности с должным вниманием. Таким образом, появился TRIPP, или «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Теперь, когда президент Трамп дал свое имя Зангезурскому коридору, я уверен, что он будет реализован в ближайшее время».