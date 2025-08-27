SpaceX провела успешное испытание Starship

Компания SpaceX провела запуск ракеты Starship, в ходе которого она вывела в космос восемь макетов спутников Starlink — это стало первым успешным испытанием полезной нагрузки для нее.

Ракета стартовала с космодрома Starbase в Техасе. В ходе полета ускоритель «Супер Хэви» (он выполняет функции первой ступени ракеты) включил все 33 двигателя. Примерно через семь минут верхняя ступень ракеты отделилась и продолжила полет, достигнув максимальной высоты почти в 200 километров. «Супер Хэви», отделившись, вернулся к Земле, при снижении успешно использовал посадочное торможение и приводнился в Мексиканском заливе.