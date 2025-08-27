USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

SpaceX провела успешное испытание Starship

Компания SpaceX провела запуск ракеты Starship, в ходе которого она вывела в космос восемь макетов спутников Starlink — это стало первым успешным испытанием полезной нагрузки для нее.

Ракета стартовала с космодрома Starbase в Техасе. В ходе полета ускоритель «Супер Хэви» (он выполняет функции первой ступени ракеты) включил все 33 двигателя. Примерно через семь минут верхняя ступень ракеты отделилась и продолжила полет, достигнув максимальной высоты почти в 200 километров. «Супер Хэви», отделившись, вернулся к Земле, при снижении успешно использовал посадочное торможение и приводнился в Мексиканском заливе.

Полет продлился около часа. Верхняя ступень ракеты после этого, вернувшись, приводнилась в Индийском океане и взорвалась. В SpaceX сообщили, что все основные задачи испытания были выполнены.

Это был десятый испытательный запуск ракеты Starship. Во время трех предыдущих стартов не удавалось успешно приземлить ракету, а в июне она взорвалась на стартовой площадке при подготовке к полету. Теперь SpaceX, как пишет CNN, похоже, наконец-то нашла способ вернуть эту версию аппарата через атмосферу Земли в целости и сохранности, не теряя c ней связи.

Симпатия Алиева к Пезешкиану
Симпатия Алиева к Пезешкиану
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов фото
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
Алиев: У нас шииты и сунниты молятся в одной мечети
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
Как Ильхам Алиев помогает Сирии
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Польша развернулась против Украины
Польша развернулась против Украины что происходит? разбираем с Витольдом Юрашем; все еще актуально
Алиев о примирении Турции с Израилем
Алиев о примирении Турции с Израилем
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны
Иракский Курдистан в шаге от гражданской войны о развитии ситуации; все еще актуально
В Армении готовится большая чистка
В Армении готовится большая чистка
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью
