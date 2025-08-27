USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Румыны держат язык за зубами

13:02

Румыния передала Украине более 20 пакетов военной помощи и продолжает постоянные консультации с Киевом по вопросу дальнейшей поддержки, сообщил министр обороны Иону Моштяну.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил журналистам после встречи с Иону Моштяну в Киеве в понедельник, что Румыния уже передала Украине свыше 20 пакетов военной помощи. В свою очередь, Моштяну уточнил, что информация о содержании этих поставок засекречена в соответствии с решением Высшего совета национальной обороны Румынии.

«Таков был подход, в каком-то смысле это инерция прошлых лет, это был подход бывшего Высшего совета национальной обороны, скажем так. Лично я за прозрачность, я бы сделал ее прозрачной уже завтра, если бы мог… Существует несколько правительственных решений, и в каждом из этих правительственных решений украинская сторона запрашивала, обсуждала, согласовывала, запрашивала оборудование в определенное время», — заявил Моштяну в эфире Euronews Romania.

Он заявил, что между румынским Генштабом и военными властями Украины ведется «постоянный диалог» о помощи, в которой нуждается соседняя страна и которую Румыния может предложить.

«Мы отправили туда то, что им было нужно и что у нас было здесь, от патронов и касок до танков и ракет Patriot, чтобы сказать проще», – добавил министр.

