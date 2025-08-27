USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Жара и грозы накроют Азербайджан

13:06 1459

В Азербайджане 28 августа ожидается до 39 градусов тепла, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем - 27-30 градусов тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых частях Ленкорань-Астаринской зоны возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26, днем - 34-39, в горах ночью 12-17, днем - 24-29 градусов тепла.

На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:28 139
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 4036
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
14:04 492
КСИР сражается с террористами
КСИР сражается с террористами видео
13:48 692
Алиев о перспективах с арабами
Алиев о перспективах с арабами
13:42 831
Вахид Ахмедов против «Садарака»: Пора снести этот базар
Вахид Ахмедов против «Садарака»: Пора снести этот базар
13:43 1518
Казахи хотят опять прокачивать нефть через Баку
Казахи хотят опять прокачивать нефть через Баку
13:10 1121
Взорвали нефтепровод «Рязань-Москва»
Взорвали нефтепровод «Рязань-Москва»
13:08 2278
Румыны держат язык за зубами
Румыны держат язык за зубами
13:02 1419
Симпатия Алиева к Пезешкиану
Симпатия Алиева к Пезешкиану
11:45 3228
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов фото
12:34 1761

