Казахи хотят опять прокачивать нефть через Баку

13:10 1122

Казахстан ведет переговоры о возобновлении поставок нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД), сообщил министр энергетики центральноазиатской страны Ерлан Аккенженов.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов

«Касательно Баку - Тбилиси - Джейхан официальных заявлений со стороны оператора о том, что там есть какие-то хлорорганические соединения, я не видел, но я узнал об этом из новостных лент. Было сообщение о приостановке [поставок]. Но я знаю, что сейчас «Казмунайгаз» ведет переговоры о скорейшем возобновлении [поставок] по данному маршруту», - сказал Аккенженов, отвечая на вопрос об экспорте казахстанской нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан.

По словам министра, этот трубопровод обладает большой пропускной способностью, поэтому если у грузоотправителей будет экономический интерес, то есть возможность наращивания поставок.

По информации источников в отрасли, казахстанская нефть не отгружается в направлении БТД с начала августа.

Казахстан увеличил поставки нефти по БТД в январе-июле 2025 года до 923 тыс. тонн с 837 тыс. тонн за соответствующий период 2024 года, отмечает Reuters.

Ранее сообщалось, что Казахстан принял решение перенаправить экспорт сырой нефти с трубопровода Баку - Тбилиси - Джейхан на российский маршрут Каспийского трубопроводного консорциума. SP Global Commodities at Sea писало, что это «произошло после того, как загрязнение флагманской азербайджанской нефти марки Azeri Light нарушило работу средиземноморской экспортной системы».

