USD 1.7000
EUR 1.9744
RUB 2.1116
Подписаться на уведомления
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Крупнейшая чистка генералов в Китае

13:29 763

Председатель КНР Си Цзиньпин проводит крупнейшую чистку генералов армии в Китае со времен Мао Цзэдуна, сообщают западные СМИ.

В апреле этого года Financial Times со ссылкой на источники писала, что Си уволил из Народно-освободительной армии Китая второго по званию генерала Хэ Вэйдуна из-за коррупции. Хэ был заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС; отвечает за общее управление армией Китая, его возглавляет Си Цзиньпин). Один из собеседников говорил, что генерал был задержан. Сообщения о задержании высокопоставленного военного появились еще в марте, после того как Хэ Вэйдуна в последний раз видели на публике на церемонии закрытия ежегодного Всекитайского собрания народных представителей в Пекине. Однако Минобороны КНР тогда не подтвердило информацию о задержании генерала.

Как сообщает Bloomberg, отсутствие Хэ заметили и на традиционной церемонии посадки деревьев, в которой ежегодно участвуют все высшие члены ЦВС с момента прихода Си к власти в 2012 году. Хэ Вэйдун стал самым высокопоставленным генералом, отстраненным от власти со времен окончания правления Мао в 1976 году, отмечает агентство.

Китайский лидер отстранил от должностей почти пятую часть генералов, которых лично назначал, чего никогда не делали его предшественники, следует из телевизионных материалов, парламентских бюллетеней и других публичных записей, проанализированных Bloomberg. В результате чисток в Центральном военном совете КНР осталось всего четыре члена, тогда как в начале третьего срока Си Цзиньпина их было семь. Это самый низкий показатель за все время после правления Мао, отмечает агентство.

Среди других членов ЦВС, попавших под чистку, — Вэй Фэнхэ, бывший министр обороны (2018–2023 годы), и генерал, начальник объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли. Вэй вошел в состав ЦВС еще в 2012 году, а Лю — последний из тех, кто был назначен туда в 2021-м.

На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:28 146
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 4049
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
14:04 499
КСИР сражается с террористами
КСИР сражается с террористами видео
13:48 700
Алиев о перспективах с арабами
Алиев о перспективах с арабами
13:42 837
Вахид Ахмедов против «Садарака»: Пора снести этот базар
Вахид Ахмедов против «Садарака»: Пора снести этот базар
13:43 1528
Казахи хотят опять прокачивать нефть через Баку
Казахи хотят опять прокачивать нефть через Баку
13:10 1127
Взорвали нефтепровод «Рязань-Москва»
Взорвали нефтепровод «Рязань-Москва»
13:08 2287
Румыны держат язык за зубами
Румыны держат язык за зубами
13:02 1422
Симпатия Алиева к Пезешкиану
Симпатия Алиева к Пезешкиану
11:45 3236
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов фото
12:34 1766

ЭТО ВАЖНО

На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:28 146
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 4049
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
14:04 499
КСИР сражается с террористами
КСИР сражается с террористами видео
13:48 700
Алиев о перспективах с арабами
Алиев о перспективах с арабами
13:42 837
Вахид Ахмедов против «Садарака»: Пора снести этот базар
Вахид Ахмедов против «Садарака»: Пора снести этот базар
13:43 1528
Казахи хотят опять прокачивать нефть через Баку
Казахи хотят опять прокачивать нефть через Баку
13:10 1127
Взорвали нефтепровод «Рязань-Москва»
Взорвали нефтепровод «Рязань-Москва»
13:08 2287
Румыны держат язык за зубами
Румыны держат язык за зубами
13:02 1422
Симпатия Алиева к Пезешкиану
Симпатия Алиева к Пезешкиану
11:45 3236
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов фото
12:34 1766
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться