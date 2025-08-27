Крупнейшая чистка генералов в Китае

В апреле этого года Financial Times со ссылкой на источники писала, что Си уволил из Народно-освободительной армии Китая второго по званию генерала Хэ Вэйдуна из-за коррупции. Хэ был заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС; отвечает за общее управление армией Китая, его возглавляет Си Цзиньпин). Один из собеседников говорил, что генерал был задержан. Сообщения о задержании высокопоставленного военного появились еще в марте, после того как Хэ Вэйдуна в последний раз видели на публике на церемонии закрытия ежегодного Всекитайского собрания народных представителей в Пекине. Однако Минобороны КНР тогда не подтвердило информацию о задержании генерала.

Как сообщает Bloomberg, отсутствие Хэ заметили и на традиционной церемонии посадки деревьев, в которой ежегодно участвуют все высшие члены ЦВС с момента прихода Си к власти в 2012 году. Хэ Вэйдун стал самым высокопоставленным генералом, отстраненным от власти со времен окончания правления Мао в 1976 году, отмечает агентство.

Китайский лидер отстранил от должностей почти пятую часть генералов, которых лично назначал, чего никогда не делали его предшественники, следует из телевизионных материалов, парламентских бюллетеней и других публичных записей, проанализированных Bloomberg. В результате чисток в Центральном военном совете КНР осталось всего четыре члена, тогда как в начале третьего срока Си Цзиньпина их было семь. Это самый низкий показатель за все время после правления Мао, отмечает агентство.

Среди других членов ЦВС, попавших под чистку, — Вэй Фэнхэ, бывший министр обороны (2018–2023 годы), и генерал, начальник объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли. Вэй вошел в состав ЦВС еще в 2012 году, а Лю — последний из тех, кто был назначен туда в 2021-м.