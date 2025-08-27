Вахид Ахмедов против «Садарака»: Пора снести этот базар

В торговом центре «Садарак» все время будут пожары, затопления и прочие эксцессы, потому что это большой базар из кустарно построенных помещений, брезентовых тентов, фанерных перегородок, сумбурной электропроводки и пр. Об этом сказал haqqin.az бывший депутат Милли Меджлиса, экономический эксперт Вахид Ахмедов, комментируя произошедший 24 августа крупный пожар на складе этого торгового центра.

Отметим, что в результате пожара пострадали 13 человек, по предварительным подсчетам, предпринимателям нанесен ущерб в один миллион манатов.

«Это результат пробелов в работе ведомства по чрезвычайным ситуациям и безответственности владельцев торговых объектов, которые не выполняют требования противопожарной безопасности. Почему каждый раз в «Садараке» охрана, обслуживающая торговый центр, а также персонал оказываются не готовыми к быстрой локализации огня? Несомненно, кто-то проверял там систему оповещения о возгорании, наличие огнетушителей, противопожарных кранов и пр. Руководство торгового центра должно было регулярно приглашать инспекторов МЧС, которые проверили бы систему пожарной безопасности.

Кроме того, «Садарак» в том виде, в котором он существует, - это анахронизм, толкучка, доставшаяся нам со времен распада СССР. Почему в современных бакинских моллах пожары не случаются? Потому, что там есть условия для обеспечения на должном уровне системы противопожарной безопасности.

Давно пора снести этот базар и на его месте построить крупный торговый центр с несколькими этажами из безопасных строительных материалов. Можно взять пример с Барселоны, в двадцати минутах езды от которой построен целый торговый поселок La Roca Village. Это красивый аутлет-центр со всей соответствующей инфраструктурой. Такой шопинг-городок был бы достопримечательностью азербайджанской столицы», - сказал Ахмедов.