Алиев о перспективах с арабами

Отношения со странами Ближнего Востока, в первую очередь со странами-членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, очень хорошие, очень дружественные и ориентированы на результат. У нас очень прочное партнерство с этими странами. Об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

Глава государства отметил, что основными инвесторами Азербайджана в области возобновляемой энергетики являются компании из ОАЭ и Саудовской Аравии: «Они наши основные инвесторы. Они уже инвестируют».

Президент Алиев обратил внимание, что потенциал Азербайджана «в области возобновляемых источников энергии тоже не следует недооценивать. К 2030 году, опять же, основываясь на подписанных контрактах и инвестициях, в первую очередь, из ОАЭ, Саудовской Аравии и Китая, мы планируем производить шесть гигаватт солнечной и ветровой энергии. Плюс мы активно строим гидроэлектростанции в Карабахе; на сегодня мощность построенных станций составляет почти 300 МВт».

«Это важная составляющая наших отношений со странами Персидского залива, потому что у нас есть ископаемое топливо и ведется активная работа в области возобновляемых энергоресурсов. Вместе мы можем осуществить еще много хороших проектов. Кстати, ADNOC, которая является очень важной энергетической компанией ОАЭ, стала пайщиком одного из наших крупнейших газовых месторождений на Каспии. В то же время наша государственная компания SOCAR стала акционером одного из проектов по разработке нефтяных месторождений в ОАЭ», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что «много проектов находится в стадии разработки. Например, одна из ведущих компаний Саудовской Аравии была выбрана нами в качестве партнера по строительству опреснительной установки здесь, на берегу Каспийского моря. Это создаст много возможностей для развития сельского хозяйства, а также для населения. Так что это большая часть нашей внешнеполитической программы, я бы сказал, один из главных приоритетов нашего внешнеполитического сотрудничества со странами Персидского залива».