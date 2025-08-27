КСИР сражается с террористами

Иранские силовики ликвидировали 13 боевиков в провинции Систан и Белуджистан, пишут иранские СМИ.
В провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана силы безопасности провели серию операций в городах Ираншехр, Хаш и Сараван. В ходе рейдов ликвидированы 13 боевиков, еще несколько человек задержаны, сообщают иранские СМИ. Операции проводились силами «Кудс» — элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции. По данным властей, боевики готовили теракты и диверсии. Изъяты оружие и взрывчатка.