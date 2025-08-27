USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы

Женская юношеская (U-16) сборная Азербайджана по баскетболу одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы в дивизионе «B», который проходит в Стамбуле.

Сегодня подопечные Ферхата Акджана и Айгюн Эйнуллаевой в матче за 17-19-е места обыграли Ирландию со счетом 64:62. Самым результативным игроком матча была Айлин Акперзаде, набравшая 21 очко.

Завтра сборная Азербайджана встретится с Северной Македонией и в случае победы займет на чемпионате Европы 17-е место.

Ранее на групповой стадии азербайджанские баскетболистки уступили Швеции, Нидерландам, Словакии и Люксембургу. Важно отметить, что наша команда, впервые выступающая в дивизионе «B» (ранее играли только в дивизионе «С»), является самой юной сборной чемпионата. Двум баскетболисткам по 14 лет, пятерым - по 15 лет, шестерым - по 16.

