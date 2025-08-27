Кремль о контактах с Украиной

Руководители переговорных групп России и Украины продолжают поддерживать контакты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока не определены сроки новой встречи в «стамбульском формате». «Руководители переговорных групп находятся в контакте. Точных сроков [новой встречи] пока назвать не можем», — отметил Песков.

Он добавил, что «гарантии безопасности остаются одной из ключевых тем обсуждений по прекращению войны с Украиной». Кроме того, по словам Пескова, Россия «выразила негативное отношение к возможному размещению на Украине европейских военнослужащих».