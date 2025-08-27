USD 1.7000
EUR 1.9744
RUB 2.1116
Подписаться на уведомления
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Кремль о контактах с Украиной

14:06 551

Руководители переговорных групп России и Украины продолжают поддерживать контакты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока не определены сроки новой встречи в «стамбульском формате». «Руководители переговорных групп находятся в контакте. Точных сроков [новой встречи] пока назвать не можем», — отметил Песков.

Он добавил, что «гарантии безопасности остаются одной из ключевых тем обсуждений по прекращению войны с Украиной». Кроме того, по словам Пескова, Россия «выразила негативное отношение к возможному размещению на Украине европейских военнослужащих».

На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:28 155
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 4066
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
14:04 506
КСИР сражается с террористами
КСИР сражается с террористами видео
13:48 707
Алиев о перспективах с арабами
Алиев о перспективах с арабами
13:42 843
Вахид Ахмедов против «Садарака»: Пора снести этот базар
Вахид Ахмедов против «Садарака»: Пора снести этот базар
13:43 1538
Казахи хотят опять прокачивать нефть через Баку
Казахи хотят опять прокачивать нефть через Баку
13:10 1129
Взорвали нефтепровод «Рязань-Москва»
Взорвали нефтепровод «Рязань-Москва»
13:08 2296
Румыны держат язык за зубами
Румыны держат язык за зубами
13:02 1427
Симпатия Алиева к Пезешкиану
Симпатия Алиева к Пезешкиану
11:45 3239
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов фото
12:34 1769

ЭТО ВАЖНО

На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:28 155
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 4066
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
14:04 506
КСИР сражается с террористами
КСИР сражается с террористами видео
13:48 707
Алиев о перспективах с арабами
Алиев о перспективах с арабами
13:42 843
Вахид Ахмедов против «Садарака»: Пора снести этот базар
Вахид Ахмедов против «Садарака»: Пора снести этот базар
13:43 1538
Казахи хотят опять прокачивать нефть через Баку
Казахи хотят опять прокачивать нефть через Баку
13:10 1129
Взорвали нефтепровод «Рязань-Москва»
Взорвали нефтепровод «Рязань-Москва»
13:08 2296
Румыны держат язык за зубами
Румыны держат язык за зубами
13:02 1427
Симпатия Алиева к Пезешкиану
Симпатия Алиева к Пезешкиану
11:45 3239
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов
Азербайджан готовится и ждет наплыва китайских туристов фото
12:34 1769
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться