Россия угрожает норвежским морякам

«Если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будут вестись исходя из российских национальных интересов», – заявил руководитель ведомства Илья Шестаков на сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.

Власти Норвегии в прошлом месяце ввели санкции против мурманских компаний Norebo и Murman Seafood, в результате чего их суда лишились доступа в норвежские порты и права на промысел в исключительной экономической зоне страны. Также компании столкнулись с заморозкой активов и средств. В Росрыболовстве такие действия назвали «беспрецедентными» мерами в отношении российских юридических лиц.

В конце июля временному поверенному в делах Норвегии в МИД России вручили ноту протеста. В документе подчеркивается, что ограничительные меры «представляют собой грубое нарушение двусторонних договоренностей в сфере рыболовства и подрывают многолетнюю эффективную систему управления совместными рыбными ресурсами в Баренцевом и Норвежском морях». Как пояснили в ведомстве, речь идет о межправительственном соглашении 1976 года о взаимных отношениях в области рыболовства.

Обе компании были внесены в санкционные списки Евросоюза в мае. Власти Норвегии заявили, что последовали за решением Брюсселя. В частности, ограничения против Murman Seafood объяснялись тем, что одно из ее судов находилось рядом с районом учений НАТО и недалеко от ключевой инфраструктуры и военных объектов Норвегии. По информации ЕС, судно также проходило рядом с подводным кабелем, позже оказавшимся поврежденным, и вело наблюдение за стратегически важным мостом, имеющим значение для военной логистики страны.

В самой компании европейские санкции назвали «основанными на исключительно ложных предпосылках, которые абсолютно не соответствуют фактическому положению дел».