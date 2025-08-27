Немцы теперь будут служить добровольно

Кабинет министров Германии одобрил законопроект министра обороны Бориса Писториуса, предусматривающий введение новой модели военной службы. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники.

Согласно законопроекту, в Германии планируется ввести добровольную военную службу по образцу, действующему в Швеции. В этой модели все выпускники школ проходят медицинское освидетельствование, однако лишь часть из них призывается на действительную службу. Документ также содержит ряд обязательных положений, включая возврат практики медицинских осмотров призывников и необходимость для мужчин заполнять анкету, где указывается их готовность к прохождению службы.

Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в Бундестаг. В случае его одобрения, новые нормы вступят в силу с начала 2026 года.

В свою очередь, агентство Bloomberg отмечает, что новый законопроект направлен на усиление набора в ВС с учетом новых угроз безопасности после окончания российско-украинской войны.

Служба в армии, как и прежде, будет осуществляться на добровольной основе, однако в законопроекте предусмотрен механизм возврата к обязательному призыву в случае дефицита кадров. Это станет отходом от решения 2011 года, когда призыв был приостановлен. Если документ получит одобрение парламента, он может начать действовать уже с января.

Документ предполагает наращивание численности ВС до примерно 460 тыс. человек, включая не менее 260 тыс. военнослужащих и около 200 тыс. резервистов. Согласно проекту, все мужчины по достижении 18 лет будут обязаны заполнять анкету с информацией о состоянии здоровья, имеющихся навыках и готовности к службе. Эта мера направлена на повышение интереса к службе в Бундесвере.

Глава Минобороны Борис Писториус указал, что правительство намерено сделать военную службу достаточно привлекательной, чтобы не прибегать к введению обязательного призыва.