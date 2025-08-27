USD 1.7000
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев

14:28

В Балакенском районном суде завершился судебный процесс по делу 36-летнего Рамиля Сериева, обвиняемого в незаконной вырубке деревьев. 

По информации haqqin.az, Рамиль Сериев был привлечен к уголовной ответственности за незаконную вырубку деревьев, принадлежащих муниципалитету села Халатала Балакенского района. Ему было предъявлено обвинение по статье 259.2.4 Уголовного кодекса (незаконная вырубка деревьев, кустарников или других насаждений с причинением крупного ущерба), а в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде надзора полиции.

По обвинению, Рамиль Сериев на территории села Халатала вырубил в общей сложности 90 деревьев, находившихся как на землях его семьи, так и на участках, принадлежащих соседям и муниципалитету. Среди вырубленных деревьев 86 были кипарисами, 2 — платанами и 2 — тополями. Сериеву вменяется причинение материального ущерба в размере 20 300 манатов Управлению по экологии и природным ресурсам 7-го участка.

Подсудимый признал себя виновным. В своем заявлении он отметил, что в селе Халатала у него есть земельные участки сельскохозяйственного назначения, принадлежащие ему и членам его семьи. Так как участок не был огорожен, он считал, что вырубленные деревья принадлежат исключительно им:

«На нашем участке в основном растут кипарисы, есть и другие виды деревьев. Зимой нам нужны дрова для печи, поэтому я решил вырубить деревья на нашей земле. Кроме того, хотел очистить участок. С 25 декабря прошлого года по 13 января этого года я вырубал деревья бензопилой и использовал их в печи. Между нашим участком и землей других людей нет ограждения, но примерные границы я знаю, поэтому вырубил деревья. Я не мог знать, что зашел на чужую землю».

По словам Сериева, 14 января этого года на участке появились полицейские и спросили, есть ли у него разрешение на вырубку деревьев. Он сообщил, что земля является его частной собственностью, поэтому разрешение от каких-либо органов не получал. Позже на участок прибыли сотрудники полиции вместе с представителями местного управления Министерства экологии и природных ресурсов.

Провели осмотр участка, во время которого были установлены порода, диаметр и количество деревьев. Было также определено, что часть деревьев Сериев вырубил на землях муниципалитета села Халатала, часть — на землях его отца Сулеймана Сериева и членов семьи, а часть — на участках, принадлежавших покойному Улухану Каджарову и его семье.

Сериев заявил, что готов возместить ущерб поэтапно и просил суд назначить ему мягкое наказание.

Суд постановил назначить Рамилю Сериеву наказание в виде ограничения свободы на 5 лет. В этот период он должен носить электронный браслет и не покидать место жительства с 22:00 до 07:00.

