О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Российская альпинистка не подает признаков жизни

14:38 1912

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы на высоте свыше 7 тысяч метров, официально объявлена пропавшей без вести.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет нацбезопасности Кыргызстана.

По данным ведомства, сделанные с дрона кадры не показали признаков жизни альпинистки. В МЧС Кыргызстана уточнили, что официально подтвердить ее смерть пока невозможно.

Наговицина сломала ногу 12 августа при спуске с вершины и более двух недель оставалась на высоте без еды и почти без воды. Несмотря на попытки помощи со стороны других альпинистов и спасателей, эвакуировать ее не удалось. 23 августа спасательная операция была приостановлена из-за экстремальных погодных условий и сложности рельефа.

Сын альпинистки Михаил Наговицин обратился к главе СК РФ, генпрокурору и МИД России с просьбой оказать содействие в спасении матери, настаивая, что она все еще может быть жива.

Алиев и Путин встретятся?
Алиев и Путин встретятся?
15:23 1979
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана фото
14:59 3068
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 5449
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
15:21 698
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 7359
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью; все еще актуально
08:04 5774
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:34 1305
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 6145
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
14:04 1261
КСИР сражается с террористами
КСИР сражается с террористами видео
13:48 1385
Алиев о перспективах с арабами
Алиев о перспективах с арабами
13:42 1698

