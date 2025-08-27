Российская альпинистка не подает признаков жизни

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет нацбезопасности Кыргызстана.

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы на высоте свыше 7 тысяч метров, официально объявлена пропавшей без вести.

По данным ведомства, сделанные с дрона кадры не показали признаков жизни альпинистки. В МЧС Кыргызстана уточнили, что официально подтвердить ее смерть пока невозможно.

Наговицина сломала ногу 12 августа при спуске с вершины и более двух недель оставалась на высоте без еды и почти без воды. Несмотря на попытки помощи со стороны других альпинистов и спасателей, эвакуировать ее не удалось. 23 августа спасательная операция была приостановлена из-за экстремальных погодных условий и сложности рельефа.

Сын альпинистки Михаил Наговицин обратился к главе СК РФ, генпрокурору и МИД России с просьбой оказать содействие в спасении матери, настаивая, что она все еще может быть жива.