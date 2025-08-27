USD 1.7000
EUR 1.9744
RUB 2.1116
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Дания требует от посла США объяснений

Министерство иностранных дел Дании потребовало от поверенного в делах США дать объяснения из-за американской кампании влияния в Гренландии.

Ранее Датское национальное радио (DR) сообщило, что как минимум три американца, близкие к президенту США Дональду Трампу, проводят в Гренландии «скрытые операции влияния». Со ссылкой на восемь неназванных источников в датских и американских правительствах и спецслужбах DR утверждает, что американцы пытаются ухудшить отношения между Данией и Гренландией, автономным регионом в составе королевства. По данным национального радио, цель «операций влияния» - сбор информации о причинах недовольства местными жителями политикой Копенгагена.

Как отмечает AFP, Датское национальное радио не смогло определить, действовали ли американцы по собственной инициативе или с подачи президента Дональда Трампа.

Гренландия - автономная область в составе Дании, которая находится в Арктике. С начала второго президентского срока Дональд Трамп неоднократно озвучивал свое желание присоединить регион к США из «соображений национальной безопасности». В марте 2025 года, отвечая на вопрос о возможной аннексии Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президент США заявил: «Я думаю, это произойдет».

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен назвал любую попытку иностранного вмешательства в отношения Дании и Гренландии недопустимыми и подчеркнул, что отношения между автономным регионом и Копенгагеном построены на доверии, пишет AP.

Большинство жителей Гренландии (около 57 тысяч человек) выступают за независимость региона от Дании, но не хотят становиться частью США, цитирует данные январского опроса общественного мнения AFP.

