О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Мерц, Макрон и Туск подадут «мощный сигнал» Путину

Лидеры Франции, Германии и Польши посетят Молдову, чтобы поддержать проевропейский лагерь президента Майи Санду перед парламентскими выборами 28 сентября, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Издание подчеркивает, что визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска направлен на поддержку Молдовы в стремлении вступить в ЕС и призван напомнить избирателям о существовании альтернативы России.

Представитель германского Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Юрген Хардт отметил, что визит символизирует «прямую связь между Европой и молдавским народом».

Депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан подчеркнул, что европейские лидеры хотят дать понять избирателям Молдовы – будущее страны связано с ЕС. Кроме того, по его словам, их визит посылает «мощный сигнал» Кремлю, что Молдова не одинока.

Бывший вице-премьер Молдовы Нику Попеску считает, что в стране ведутся «гибридные атаки со стороны России, которая ввозит контрабандой миллионы наличных для масштабного подкупа голосов».

«Если Россия добьется успеха в Украине и Молдове, это создаст прямую военную угрозу таким странам, как Румыния и Польша», – отметил он.

Алиев и Путин встретятся?
Алиев и Путин встретятся?
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана фото
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью; все еще актуально
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
КСИР сражается с террористами
КСИР сражается с террористами видео
Алиев о перспективах с арабами
Алиев о перспективах с арабами
