Мерц, Макрон и Туск подадут «мощный сигнал» Путину

Лидеры Франции, Германии и Польши посетят Молдову, чтобы поддержать проевропейский лагерь президента Майи Санду перед парламентскими выборами 28 сентября, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Издание подчеркивает, что визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска направлен на поддержку Молдовы в стремлении вступить в ЕС и призван напомнить избирателям о существовании альтернативы России.

Представитель германского Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Юрген Хардт отметил, что визит символизирует «прямую связь между Европой и молдавским народом».

Депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан подчеркнул, что европейские лидеры хотят дать понять избирателям Молдовы – будущее страны связано с ЕС. Кроме того, по его словам, их визит посылает «мощный сигнал» Кремлю, что Молдова не одинока.

Бывший вице-премьер Молдовы Нику Попеску считает, что в стране ведутся «гибридные атаки со стороны России, которая ввозит контрабандой миллионы наличных для масштабного подкупа голосов».

«Если Россия добьется успеха в Украине и Молдове, это создаст прямую военную угрозу таким странам, как Румыния и Польша», – отметил он.