Зеленский о «негативных сигналах» из России

Россия дает «негативные сигналы» относительно встреч руководителей Украины, России и США и дальнейшего развития событий, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер сообщил в соцсетях, что у него был «очень хороший разговор» с президентом Финляндии Александром Стуббом.

«Важное направление - отношения с Соединенными Штатами, максимальная содержательность в этих отношениях. Сейчас россияне, к сожалению, дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий. Удары по нашим городам и селам продолжаются. Каждый день новые жертвы. Россияне будут считаться только с сильным давлением в ответ на все это. Давление нужно. Рассчитываем на это. Нужны шаги именно со стороны России - шаги к реальной дипломатии», - сказал президент Украины.

Зеленский также подчеркнул, что «военные командующие, министры обороны, советники по вопросам безопасности - на разных уровнях готовим компоненты будущей безопасности. Ускоряемся в определении деталей. Уже время организовывать и формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки».