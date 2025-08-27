USD 1.7000
EUR 1.9744
RUB 2.1116
Подписаться на уведомления
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине

15:21 701

Российские войска продвинулись в районе Лимана, Покровска и на западе Запорожской области. Об этом сообщает OSINT-проект DeepState.

Согласно информации, россияне продолжили продвижение на север от Серебрянского лесничества в районах сел Заречное и Колодязи Донецкой области в сторону города Лиман, а также в районе села Котлино возле Покровска и Ольговское на востоке Запорожской области возле города Гуляйполе.

При этом аналитики отмечают, что о взятии определенных населенных пунктов под контроль речь не идет.

Согласно картам проекта, россияне увеличили площадь своего контроля на востоке Запорожской области только на 0,4 кв. км, «серая зона» увеличилась на 0,67 кв. км. В районе Покровска площадь контроля российских войск выросла на 1,78 кв. км, «серая зона» на 0,55 кв. км. На севере Донецкой области в районе Лимана площадь контроля РФ выросла на 7,74 кв. км, «серая зона» уменьшилась на 4,55 кв. км. Совокупно россияне за сутки продвинулись на 8,81 кв. км, «серая зона» уменьшилась на 3,43 кв. км.

Алиев и Путин встретятся?
Алиев и Путин встретятся?
15:23 1992
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана фото
14:59 3083
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 5456
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
15:21 702
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 7361
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью; все еще актуально
08:04 5776
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:34 1308
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 6150
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
14:04 1264
КСИР сражается с террористами
КСИР сражается с террористами видео
13:48 1388
Алиев о перспективах с арабами
Алиев о перспективах с арабами
13:42 1701

ЭТО ВАЖНО

Алиев и Путин встретятся?
Алиев и Путин встретятся?
15:23 1992
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана фото
14:59 3083
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 5456
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
15:21 702
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 7361
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью; все еще актуально
08:04 5776
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:34 1308
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 6150
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
14:04 1264
КСИР сражается с террористами
КСИР сражается с террористами видео
13:48 1388
Алиев о перспективах с арабами
Алиев о перспективах с арабами
13:42 1701
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться