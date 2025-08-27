Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине

Российские войска продвинулись в районе Лимана, Покровска и на западе Запорожской области. Об этом сообщает OSINT-проект DeepState.

Согласно информации, россияне продолжили продвижение на север от Серебрянского лесничества в районах сел Заречное и Колодязи Донецкой области в сторону города Лиман, а также в районе села Котлино возле Покровска и Ольговское на востоке Запорожской области возле города Гуляйполе.

При этом аналитики отмечают, что о взятии определенных населенных пунктов под контроль речь не идет.

Согласно картам проекта, россияне увеличили площадь своего контроля на востоке Запорожской области только на 0,4 кв. км, «серая зона» увеличилась на 0,67 кв. км. В районе Покровска площадь контроля российских войск выросла на 1,78 кв. км, «серая зона» на 0,55 кв. км. На севере Донецкой области в районе Лимана площадь контроля РФ выросла на 7,74 кв. км, «серая зона» уменьшилась на 4,55 кв. км. Совокупно россияне за сутки продвинулись на 8,81 кв. км, «серая зона» уменьшилась на 3,43 кв. км.