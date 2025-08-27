Автор международного бестселлера о привлекательности Азербайджана для китайцев

Очень скоро Азербайджан станет одним из популярных ста направлений массового туризма китайцев. Уже в следующем году ожидается двукратное увеличение турпотока из Китая, и эта тенденция будет все время расти. Об этом haqqin.az сказал Маркус Ли, генеральный директор China Travel Online, ведущего китайского портала по выездному туризму, предлагающего более 100 направлений.

China Travel Online объединяет технологические, медиа и MICE-направления с офисами в 10 странах Азии и Китая. В 2019 году ее дочерняя компания Welcome China была назначена координатором «Китайско-тихоокеанского года туризма», который привлек инвестиции в размере 4 миллиардов долларов. Маркус Ли также является председателем Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Китая (ICIF), насчитывающей 11 000 корпоративных членов. Он автор международного бестселлера «Как перехитрить Китай».

Китайские туристы являются крупнейшим источником выездного туризма в мире, занимая лидирующие позиции по объему расходов на поездки за границу, который в 2023 году достиг 196,5 млрд долларов США, обогнав другие страны.

Маркус Ли отметил, что в прошлом году 160 млн китайских туристов выехали в другие страны. «Азербайджан - очень привлекательная для китайских туристов страна с богатой культурой, красивой природой, историческими памятниками и достопримечательностями. Мы прогнозируем в ближайшие годы стремительный рост турпотока из Китая в Азербайджан.

Наша цель - развить индивидуальный, групповой и бизнес-туризм в Азербайджан. Китайцы неконсервативны в туристических предпочтениях, молодые любят активный отдых, походы в горы, пляжи, путешествия, люди постарше - посещение мест, связанных с культурным наследием. В этом плане в Азербайджане есть очень интересные туристические предложения», - сказал Ли.