Алиев и Путин встретятся?

В Кремле не стали конкретизировать, планируется ли встреча президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

«Мы готовим сейчас как раз график двусторонних встреч, его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями, после того как это будет финализировано, мы вас проинформируем», - цитирует Интерфакс пресс-секретаря президента РФ.

Как сообщалось ранее, саммит ШОС пройдет в Китае 31 августа - 1 сентября. На саммит приглашены президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и т.д.