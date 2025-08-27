Экс-посол дает советы Трампу

Мир станет возможен после завершения переговоров Киева, Вашингтона и европейских столиц по гарантиям безопасности и перехода к обсуждению территориального урегулирования между Украиной и Россией. К такому выводу приходит бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для Foreign Affairs.

«[Президенту США Дональду] Трампу необходимо организовать два отдельных комплекса переговоров. Порядок проведения этих переговоров будет ключевым для их успеха. Трамп и его команда должны сначала достичь соглашения о гарантиях безопасности между Украиной, другими европейскими странами и Соединенными Штатами. Только после этого Вашингтону следует поощрять диалог между [президентами Владимиром] Зеленским и [Владимиром] Путиным о де-факто территориальных уступках», — заявил экс-посол.

Макфол полагает, что Киев будет готов перейти к обсуждению территориальных вопросов лишь после получения надежных гарантий безопасности. Он также подчеркнул, что вопрос возможного обмена территориями должен решаться исключительно между сторонами конфликта — без участия Вашингтона или Брюсселя. При этом, по его словам, Украина не согласится на юридическое признание потери территорий, допустив лишь де-факто компромисс. В целом, отметил Макфол, такой шаг может быть сопряжен с серьезными политическими рисками для Зеленского.

По мнению бывшего посла, Россия не должна участвовать в переговорах о предоставлении Украине гарантий безопасности. Размышляя о возможных формах таких гарантий, он упоминает, в частности, размещение европейских военных на территории Украины и американских вооружений — в соседних странах, таких как Польша и Румыния. Он также напомнил, что США уже дали понять, что не готовы принять Украину в НАТО.

Москва, в свою очередь, выступает против вступления Украины в альянс и против появления западных войск на ее территории. Тем не менее саму идею гарантий безопасности Россия ранее не отвергала.