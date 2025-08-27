USD 1.7000
EUR 1.9744
RUB 2.1116
Подписаться на уведомления
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Экс-посол дает советы Трампу

15:29 532

Мир станет возможен после завершения переговоров Киева, Вашингтона и европейских столиц по гарантиям безопасности и перехода к обсуждению территориального урегулирования между Украиной и Россией. К такому выводу приходит бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для Foreign Affairs.

«[Президенту США Дональду] Трампу необходимо организовать два отдельных комплекса переговоров. Порядок проведения этих переговоров будет ключевым для их успеха. Трамп и его команда должны сначала достичь соглашения о гарантиях безопасности между Украиной, другими европейскими странами и Соединенными Штатами. Только после этого Вашингтону следует поощрять диалог между [президентами Владимиром] Зеленским и [Владимиром] Путиным о де-факто территориальных уступках», — заявил экс-посол.

Макфол полагает, что Киев будет готов перейти к обсуждению территориальных вопросов лишь после получения надежных гарантий безопасности. Он также подчеркнул, что вопрос возможного обмена территориями должен решаться исключительно между сторонами конфликта — без участия Вашингтона или Брюсселя. При этом, по его словам, Украина не согласится на юридическое признание потери территорий, допустив лишь де-факто компромисс. В целом, отметил Макфол, такой шаг может быть сопряжен с серьезными политическими рисками для Зеленского.

По мнению бывшего посла, Россия не должна участвовать в переговорах о предоставлении Украине гарантий безопасности. Размышляя о возможных формах таких гарантий, он упоминает, в частности, размещение европейских военных на территории Украины и американских вооружений — в соседних странах, таких как Польша и Румыния. Он также напомнил, что США уже дали понять, что не готовы принять Украину в НАТО.

Москва, в свою очередь, выступает против вступления Украины в альянс и против появления западных войск на ее территории. Тем не менее саму идею гарантий безопасности Россия ранее не отвергала.

Алиев и Путин встретятся?
Алиев и Путин встретятся?
15:23 2001
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана фото
14:59 3089
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 5457
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
15:21 703
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 7364
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью; все еще актуально
08:04 5776
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:34 1309
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 6156
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
14:04 1265
КСИР сражается с террористами
КСИР сражается с террористами видео
13:48 1391
Алиев о перспективах с арабами
Алиев о перспективах с арабами
13:42 1703

ЭТО ВАЖНО

Алиев и Путин встретятся?
Алиев и Путин встретятся?
15:23 2001
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана фото
14:59 3089
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 5457
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
15:21 703
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 7364
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью; все еще актуально
08:04 5776
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:34 1309
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 6156
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
14:04 1265
КСИР сражается с террористами
КСИР сражается с террористами видео
13:48 1391
Алиев о перспективах с арабами
Алиев о перспективах с арабами
13:42 1703
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться