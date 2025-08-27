USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Украину прикроют зонтиком НАТО?

15:54 394

Западные партнеры обсуждают возможность создания механизма безопасности для Украины, аналогичного пятой статье Устава НАТО. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Предложение Италии, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 Устава НАТО, – сейчас основное в обсуждениях», – сказала Мелони на форуме в Римини.

По ее словам, Рим всегда отмечал, что надежные гарантии безопасности Украины являются залогом мира. Она добавила, что данный вопрос был согласован в ходе недавней встречи в Вашингтоне с участием европейцев, американцев и Украины.

Ранее Bloomberg сообщал, что Мелони предлагала вариант гарантий безопасности в формате «НАТО-Лайт»: при этом Украина не становилась бы членом альянса, но в случае агрессии партнеры обязались бы в течение суток согласовать ответные меры. Как отмечает Financial Times, предварительный план западных стран также включает создание трех линий обороны на территории Украины.

Алиев и Путин встретятся?
Алиев и Путин встретятся?
15:23 2008
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана фото
14:59 3095
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 5458
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
15:21 705
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 7368
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью; все еще актуально
08:04 5777
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:34 1311
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 6158
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
14:04 1265
КСИР сражается с террористами
КСИР сражается с террористами видео
13:48 1393
Алиев о перспективах с арабами
Алиев о перспективах с арабами
13:42 1704

