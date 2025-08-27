Украину прикроют зонтиком НАТО?

«Предложение Италии, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 Устава НАТО, – сейчас основное в обсуждениях», – сказала Мелони на форуме в Римини.

По ее словам, Рим всегда отмечал, что надежные гарантии безопасности Украины являются залогом мира. Она добавила, что данный вопрос был согласован в ходе недавней встречи в Вашингтоне с участием европейцев, американцев и Украины.

Ранее Bloomberg сообщал, что Мелони предлагала вариант гарантий безопасности в формате «НАТО-Лайт»: при этом Украина не становилась бы членом альянса, но в случае агрессии партнеры обязались бы в течение суток согласовать ответные меры. Как отмечает Financial Times, предварительный план западных стран также включает создание трех линий обороны на территории Украины.