О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
В Азербайджане у молодых людей стали чаще выявлять злокачественные опухоли

В прошлом году в Азербайджане у 393 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет были выявлены злокачественные опухоли. Об этом говорится в сборнике Государственного комитета статистики «Молодежь Азербайджана».

Согласно информации, из них 189 - мужчины, 204 - женщины.

В 2023 году данный показатель составлял 296 человек.

В 2024 году злокачественные опухоли были выявлены у 70 молодых людей в возрасте 14-17 лет (в 2023 году - 48 человек) и у 323 молодых людей в возрасте 18-29 лет (в 2023 году - 248 человек).

