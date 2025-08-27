Проверки в медучреждениях: когда они проводятся и на каком основании

В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики в учреждениях, прошедших государственную регистрацию и лицензированных как частные медицинские учреждения, периодически проводятся плановые проверки. Об этом во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram сказала начальник юридического отдела Центра аналитической экспертизы (ЦАЭ) Минздрава Тамам Гасанова.

По ее словам, ЦАЭ проводит плановые проверки лишь в тех частных медицинских учреждениях, которые зарегистрированы в государственном реестре и имеют лицензию: «Если в каком-либо косметологическом салоне или другом немедицинском учреждении выявляется медицинская деятельность, то проверка может проводиться лишь на основании жалобы гражданина, обращения представителей медиа или расследования государственных органов (подтвержденного документами)».

Т.Гасанова отметила, что в таких случаях для проведения внеплановой проверки ЦАЭ в начале обращается в Министерство юстиции, и проводится лишь после получения соответствующей выписки Минюста, являющейся основанием для проведения внеплановой проверки: «Проверка проводится сотрудниками Центра аналитической экспертизы, имена которых внесены в систему реестра Министерства юстиции. Учреждение посредством реестра получает информацию о проведении проверки.

Если в результате проверки подтверждается факт незаконной медицинской деятельности, предусмотрены следующие штрафы:

* для физических лиц – от 2000 до 3000 манатов,

* для должностных лиц – от 5000 до 10 000 манатов,

* для юридических лиц – от 20 000 до 30 000 манатов.

Протокол о наложении штрафа направляется в суд и вступает в силу только после вынесения судебного решения».

Т.Гасанова подчеркнула, что «в случае повторного нарушения требований на учреждение налагается повторный штраф и оно получает уведомление о прекращении своей незаконной деятельности. После чего дело передается в правоохранительные органы и другие компетентные структуры. А в случае выявления факта причинения вреда здоровью человека дело расследуется прокуратурой в порядке уголовного дела».

Гасанова сказала, что «в соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «О частной медицинской деятельности» частное медицинское учреждение может заниматься частной медицинской деятельностью на основании лицензии, выданной на определенные виды медицинской деятельности, и при условии заключения трудового договора со специалистами, имеющими квалификацию, соответствующую данной сфере деятельности».

По ее словам, руководитель учреждения несет прямую ответственность за ее деятельность и обязан контролировать выполнение следующих задач в отношении медицинского персонала: «В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения» медицинские работники частных медицинских учреждений должны проходить обучение и сертификацию. Сотрудникам, не прошедшим сертификацию, запрещается заниматься практической медицинской деятельностью. Помимо этого, учреждение обязано вести предусмотренные законодательством статистический учет и отчетность, а также нести ответственность за достоверность сведений.

Кроме того, медицинская документация, отражающая состояние здоровья пациента, объем оказанных ему медицинских услуг и их результаты, должна вестись в порядке, установленном Министерством здравоохранения. Помимо этого, по требованию пациента учреждение обязано предоставить лицензию, сертификат врача и другие официальные документы. Пациенты должны быть ознакомлены с результатами обследования и лечения, им должен быть объяснен диагноз. Также доводим до сведения, что лечащий врач назначается руководителем учреждения на основании обращения пациента. В случае, если пациент требует замены врача, руководство обязано удовлетворить этот запрос».

Т.Гасанова отметила, что посредством системы «Единое окно» Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения, «Горячей линии» ЦАЭ ((012) 596 05 20), а также в письменной форме (по электронной почте ([email protected]) и на официальный сайт Центра (www.pharma.az (раздел «Заявления») граждане могут сообщать о противоправных действиях, жалобах или нарушениях в частных медицинских учреждениях. Поступившие заявления рассматриваются на правовой основе, при необходимости в соответствующих учреждениях проводятся внеплановые проверки».