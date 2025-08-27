Авария в Губе: погиб член съемочной группы

27 августа в высокогорной местности близ села Галайхудат (Губинский район) автомобиль съемочной группы съехал с дороги и упал в овраг.
На месте погиб житель Физулинского района Ильгар Мубашир оглу Ахмедов. Пострадавший Рагимзаде Рамиль Байрам оглу (1977 г.р.) доставлен в Центральную больницу Губинского района, где ему оказывается помощь.
По данным МЧС, для извлечения тела погибшего из поврежденной машины на место прибыли пожарные и спасатели. Съемочная группа направлялась в село Грыз для работы над фильмом.
August 27, 2025