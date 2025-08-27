USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Непонятное заявление Еревана: У нас нет обязательств перед Азербайджаном

16:13 449

Армения не брала на себя никаких обязательств перед Азербайджаном по изменению конституции, заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян в интервью Общественному телевидению.

«Конституция не обсуждалась в Вашингтоне, и у нас нет никаких обязательств перед какой-либо третьей страной менять нашу конституцию», - отметил он.

Ранее Азербайджан заявлял, что готов окончательно подписать мирный договор с Арменией после того, как из конституции страны будет исключена ссылка на Декларацию независимости, в которой содержится пункт о Карабахе.

Официальные лица Азербайджана не раз отмечали, что подписание мирного договора с Арменией возможно только после внесения изменений в конституцию Армении, которые исключат положения, содержащие территориальные претензии к Азербайджану.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов, официальный представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков неоднократно подчеркивали, что эти изменения, а также официальная ликвидация Минской группы ОБСЕ являются необходимыми условиями для достижения устойчивого мира. Президент Ильхам Алиев также неоднократно отмечал, что без таких поправок заключение мирного соглашения невозможно.

Алиев и Путин встретятся?
Алиев и Путин встретятся?
15:23 2022
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана фото
14:59 3106
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 5461
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
15:21 707
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 7370
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью; все еще актуально
08:04 5778
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:34 1314
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 6163
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
14:04 1267
КСИР сражается с террористами
КСИР сражается с террористами видео
13:48 1395
Алиев о перспективах с арабами
Алиев о перспективах с арабами
13:42 1705

