Непонятное заявление Еревана: У нас нет обязательств перед Азербайджаном

Армения не брала на себя никаких обязательств перед Азербайджаном по изменению конституции, заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян в интервью Общественному телевидению.

«Конституция не обсуждалась в Вашингтоне, и у нас нет никаких обязательств перед какой-либо третьей страной менять нашу конституцию», - отметил он.

Ранее Азербайджан заявлял, что готов окончательно подписать мирный договор с Арменией после того, как из конституции страны будет исключена ссылка на Декларацию независимости, в которой содержится пункт о Карабахе.

Официальные лица Азербайджана не раз отмечали, что подписание мирного договора с Арменией возможно только после внесения изменений в конституцию Армении, которые исключат положения, содержащие территориальные претензии к Азербайджану.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов, официальный представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков неоднократно подчеркивали, что эти изменения, а также официальная ликвидация Минской группы ОБСЕ являются необходимыми условиями для достижения устойчивого мира. Президент Ильхам Алиев также неоднократно отмечал, что без таких поправок заключение мирного соглашения невозможно.