В Европе откроют крупнейший завод боеприпасов

Крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall открывает самый большой в Европе завод по производству боеприпасов, который к 2027 году выйдет на мощность 350 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в год. Объем инвестиций в предприятие составляет около 500 миллионов евро, сообщает Bloomberg.

На церемонии запуска в среду, 27 августа, будут присутствовать генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль, министр обороны Борис Писториус и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Старт производства отстал от графика на несколько месяцев.

В следующем году концерн также планирует начать на новом заводе производство реактивной артиллерии. За последние три года сегмент боеприпасов и вооружений стал ключевым фактором успеха компании.