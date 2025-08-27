USD 1.7000
EUR 1.9744
RUB 2.1116
Подписаться на уведомления
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

В Европе откроют крупнейший завод боеприпасов

16:21 118

Крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall открывает самый большой в Европе завод по производству боеприпасов, который к 2027 году выйдет на мощность 350 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в год. Объем инвестиций в предприятие составляет около 500 миллионов евро, сообщает Bloomberg.

На церемонии запуска в среду, 27 августа, будут присутствовать генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль, министр обороны Борис Писториус и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Старт производства отстал от графика на несколько месяцев.

В следующем году концерн также планирует начать на новом заводе производство реактивной артиллерии. За последние три года сегмент боеприпасов и вооружений стал ключевым фактором успеха компании.

Алиев и Путин встретятся?
Алиев и Путин встретятся?
15:23 2023
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана фото
14:59 3112
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 5463
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
15:21 707
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 7371
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью; все еще актуально
08:04 5778
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:34 1314
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 6167
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
14:04 1267
КСИР сражается с террористами
КСИР сражается с террористами видео
13:48 1395
Алиев о перспективах с арабами
Алиев о перспективах с арабами
13:42 1705

ЭТО ВАЖНО

Алиев и Путин встретятся?
Алиев и Путин встретятся?
15:23 2023
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана фото
14:59 3112
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 5463
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
15:21 707
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 7371
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью; все еще актуально
08:04 5778
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:34 1314
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 6167
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
Сборная Азербайджана одержала первую победу на своем дебютном чемпионате Европы
14:04 1267
КСИР сражается с террористами
КСИР сражается с террористами видео
13:48 1395
Алиев о перспективах с арабами
Алиев о перспективах с арабами
13:42 1705
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться