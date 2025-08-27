Германия создает Совет национальной безопасности

«Кабинет министров решил создать Совет национальной безопасности под председательством канцлера. Это позволит более эффективно аккумулировать и использовать опыт и знания в сфере обеспечения безопасности», — считают чиновники.

Новый орган власти сможет стать связующим звеном между различными государственными ведомствами, объединить их опыт в обеспечении внешней и внутренней, экономической и информационной безопасности.

Совет будет выполнять три основных задачи: принимать решения в сфере обеспечения нацбезопасности; уделять внимание не только нынешним событиям, но и осуществлять среднесрочное и долгосрочное планирование и разрабатывать варианты действий; гарантировать «устойчивость» Германии в том числе посредством проведения учений по отработке навыков реагирования на кризисные ситуации.

В состав Совета, в частности, войдут главы Минобороны, МИД, МВД, министерств экономики и энергетики, юстиции. В случае необходимости к работе Совета планируется привлекать представителей федеральных земель Германии, ЕС, НАТО и других международных организаций, спецслужб и служб безопасности, аналитических центров и научных кругов.