USD 1.7000
EUR 1.9744
RUB 2.1116
Подписаться на уведомления
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Германия создает Совет национальной безопасности

16:35 608

Правительство Германии решило создать Совет национальной безопасности, говорится в пресс-релизе Кабинета министров.

«Кабинет министров решил создать Совет национальной безопасности под председательством канцлера. Это позволит более эффективно аккумулировать и использовать опыт и знания в сфере обеспечения безопасности», — считают чиновники.

Новый орган власти сможет стать связующим звеном между различными государственными ведомствами, объединить их опыт в обеспечении внешней и внутренней, экономической и информационной безопасности.

Совет будет выполнять три основных задачи: принимать решения в сфере обеспечения нацбезопасности; уделять внимание не только нынешним событиям, но и осуществлять среднесрочное и долгосрочное планирование и разрабатывать варианты действий; гарантировать «устойчивость» Германии в том числе посредством проведения учений по отработке навыков реагирования на кризисные ситуации.

В состав Совета, в частности, войдут главы Минобороны, МИД, МВД, министерств экономики и энергетики, юстиции. В случае необходимости к работе Совета планируется привлекать представителей федеральных земель Германии, ЕС, НАТО и других международных организаций, спецслужб и служб безопасности, аналитических центров и научных кругов.

Нефти предсказывают обвал
Нефти предсказывают обвал
18:08 65
Египет готовит замену ХАМАС
Египет готовит замену ХАМАС
17:56 197
Трамп хочет посадить Сороса
Трамп хочет посадить Сороса
17:14 1062
Алиев и Путин встретятся?
Алиев и Путин встретятся?
15:23 4374
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана фото
14:59 5625
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 6450
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
15:21 1303
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 8411
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью; все еще актуально
08:04 6248
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:34 1882
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 7450

ЭТО ВАЖНО

Нефти предсказывают обвал
Нефти предсказывают обвал
18:08 65
Египет готовит замену ХАМАС
Египет готовит замену ХАМАС
17:56 197
Трамп хочет посадить Сороса
Трамп хочет посадить Сороса
17:14 1062
Алиев и Путин встретятся?
Алиев и Путин встретятся?
15:23 4374
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана фото
14:59 5625
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 6450
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
15:21 1303
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 8411
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью; все еще актуально
08:04 6248
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:34 1882
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 7450
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться