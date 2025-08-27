Акопяна освободили из-под стражи

Бывшего депутата парламента Армении Рубена Акопяна выпустили из-под стражи под подписку о невыезде, сообщают армянские СМИ.

При этом в ходе сегодняшнего заседания судья отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного преследования и уголовного производства в отношении экс-парламентария.

Обвинение ходатайствовало о продлении Акопяну ареста на 2 месяца, а защита – об отмене меры пресечения. В результате судья решил изменить меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Напомним, 8 августа дело против экс-депутата с обвинительным заключением было передано в суд. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 422 УК Армении — призывы к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации.

Рубен Акопян был депутатом парламента Армении четырех созывов. В 2000-2008 годах занимал пост генерального консула Армении в Санкт-Петербурге.