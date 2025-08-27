USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Акопяна освободили из-под стражи

16:57 823

Бывшего депутата парламента Армении Рубена Акопяна выпустили из-под стражи под подписку о невыезде, сообщают армянские СМИ.

При этом в ходе сегодняшнего заседания судья отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного преследования и уголовного производства в отношении экс-парламентария.

Обвинение ходатайствовало о продлении Акопяну ареста на 2 месяца, а защита – об отмене меры пресечения. В результате судья решил изменить меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Напомним, 8 августа дело против экс-депутата с обвинительным заключением было передано в суд. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 422 УК Армении — призывы к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации.

Рубен Акопян был депутатом парламента Армении четырех созывов. В 2000-2008 годах занимал пост генерального консула Армении в Санкт-Петербурге.

Нефти предсказывают обвал
Нефти предсказывают обвал
18:08 67
Египет готовит замену ХАМАС
Египет готовит замену ХАМАС
17:56 198
Трамп хочет посадить Сороса
Трамп хочет посадить Сороса
17:14 1064
Алиев и Путин встретятся?
Алиев и Путин встретятся?
15:23 4377
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана фото
14:59 5629
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 6451
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
15:21 1303
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 8412
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью; все еще актуально
08:04 6249
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:34 1882
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 7453

