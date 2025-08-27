Пожар в Центре DOST в Хырдалане потушен

Пожар в административном здании в городе Хырдалане Апшеронского района потушен.
Об этом сообщили в МЧС.
Отмечается, что на горячую линию «112» МЧС поступило сообщение о возгорании в административном здании в городе Хырдалане Апшеронского района, и на место были направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска.
Возгорание было локализовано в короткие сроки.
*** 16:51
Огонь вспыхнул в здании Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST), расположенном на 7-м километре трассы Баку – Сумгаит, на территории молодежного городка «Апшерон».
На месте работают пожарные расчеты, сотрудники и посетители эвакуированы. Причины возгорания выясняются, сведений о пострадавших пока нет.