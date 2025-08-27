USD 1.7000
Пожар в Центре DOST в Хырдалане потушен

Пожар в административном здании в городе Хырдалане Апшеронского района потушен.

Об этом сообщили в МЧС.

Отмечается, что на горячую линию «112» МЧС поступило сообщение о возгорании в административном здании в городе Хырдалане Апшеронского района, и на место были направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска.

Возгорание было локализовано в короткие сроки.

Огонь вспыхнул в здании Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST), расположенном на 7-м километре трассы Баку – Сумгаит, на территории молодежного городка «Апшерон».

На месте работают пожарные расчеты, сотрудники и посетители эвакуированы. Причины возгорания выясняются, сведений о пострадавших пока нет.

Нефти предсказывают обвал
Нефти предсказывают обвал
18:08 68
Египет готовит замену ХАМАС
Египет готовит замену ХАМАС
17:56 198
Трамп хочет посадить Сороса
Трамп хочет посадить Сороса
17:14 1066
Алиев и Путин встретятся?
Алиев и Путин встретятся?
15:23 4380
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана фото
14:59 5632
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 6452
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
15:21 1303
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 8413
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью; все еще актуально
08:04 6250
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:34 1882
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 7453

